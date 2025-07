Novedades sobre la Expo Educativa Mendoza 2025 en Aconcagua Radio

La plataforma online cuenta con un buscador de carreras que permite aplicar diversos filtros, como duración, área del conocimiento (por ejemplo, ciencias sociales, salud, ingeniería), y también permite buscar por institución. “Hay estudiantes que ya tienen muy definida su elección y buscan información específica sobre procesos de ingreso, documentación o inscripción. Otros simplemente están explorando, así que pueden buscar de forma más abierta”, detalló la funcionaria. La página incluye tanto la oferta de instituciones públicas como privadas, universitarias y no universitarias de toda la provincia.

La decisión no tiene que ser definitiva: claves para elegir sin miedo

Uno de los grandes desafíos para los jóvenes que transitan los últimos años de la secundaria es tomar decisiones vocacionales con escasa experiencia de vida. “A los 17 o 18 años es difícil saber qué quiere uno para el resto de su vida”, reconoció Moyano. Y agregó: “Muchos chicos sienten que están ante una decisión de vida o muerte, con un gran temor a equivocarse”.

Por eso, durante la Expo también se ofrecerán talleres de orientación vocacional a cargo de profesionales de distintas instituciones. El objetivo es desdramatizar la elección y proponer un enfoque más flexible. “La idea de que elegir una carrera es una decisión inamovible ya no tiene sentido. Hoy los trayectos pueden modificarse, y eso no es un fracaso. Es parte del proceso. Cambiar de carrera no implica perder un año, sino haber ganado una experiencia que permite redefinir el rumbo”, enfatizó.

Además, la ansiedad por decidir muchas veces está influida por exigencias familiares. “Hay chicos que sienten la presión de tener que elegir ya, y eso genera más nerviosismo. Lo importante es entender que hay muchas posibilidades, y que no hay una única respuesta correcta”, sostuvo Moyano.

Un abanico cada vez más amplio y nuevas formas de elegir

La amplitud de la oferta educativa actual también puede generar más dudas que certezas. “Antes las opciones eran más limitadas, y eso acotaba el margen de elección. Hoy hay una diversidad mucho mayor, lo cual es positivo, pero también puede ser abrumador”, dijo Moyano.

En ese sentido, comentó que no es raro que muchos estudiantes se inscriban en varias carreras a la vez: “No lo vemos como algo negativo. Es parte de su búsqueda. Algunos se anotan en dos, tres o hasta cuatro carreras, incluso en distintas instituciones. Durante el proceso de ingreso van tomando noción de aspectos más específicos de cada carrera y ahí van definiendo”.

Una brújula, no un veredicto

La Expo Educativa 2024 busca ser, más que una guía cerrada, una brújula para los jóvenes. Les ofrece herramientas, información y acompañamiento para tomar decisiones informadas, pero también para entender que esas decisiones pueden revisarse, ajustarse o cambiarse sin culpa.

Con la virtualidad como aliada y una perspectiva integradora, la propuesta de este año no solo responde a los cambios del calendario académico, sino también a la evolución de las trayectorias formativas y a las nuevas formas de pensar el futuro.

Para más información sobre la Expo Educativa Mendoza 2025, se puede visitar la página oficial del evento (https://expoeducativa.mendoza.edu.ar/), donde está disponible el buscador de carreras y toda la oferta educativa de la provincia.

