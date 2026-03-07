No es lo mismo Mendoza en Vendimia: seguí en vivo el Carrusel, que da alegría y color a un sábado nublado

¡Qué la reprogramación del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 no opaque el tradicional y clásico sábado vendimial! Esa es la premisa con la que el icónico Carrusel de las reinas partió cerca de las 11 de esta mañana desde los Portones del Parque (Boulogne Sur Mer y Emilio Civit). Con las federaciones gauchas escoltando la imagen de la Virgen de la Carrodilla a la cabeza, el desfile de carros le puso color y calor a una mañana gris y fresquita.

Incluso, alguna llovizna leve -en un sábado donde la alerta amarilla por lluvias y que motivó la reprogramación del acto central se mantiene vigente- marcó la previa del desfile y sorprendió a quienes madrugaron para conseguir un lugar más privilegiado al costado de las calles.

"Salimos tempranito de Luján y vinimos a la calle San Martín, porque es el lugar donde mejor se vive el Carrusel . No solo para conseguir un buen lugar, sino para no tener problemas con el estacionamiento ", contó Alberto, quien junto a su hija y su nieto de 6 años aguardaban sobre el cordón de calle San Martín, a metros de la esquina con Alem. Por supuesto, no les faltaba el "recolector" artesanal fabricado con un palo de madera y un cesto de plástico.

" Ojalá este año tiren un poco más las reinas, ¡porque vienen bastante tacañas últimamente !", resumió casi a las carcajadas en lujanino.

Con las alertas meteorológicos "al acecho", el Carrusel de las Reinas llena de color, música y tradición las calles de la Ciudad de Mendoza . Incluso, las propias soberanas saben que el tradicional desfile es la última oportunidad para celebrar junto al pueblo, a su pueblo, antes de la elección y coronación . Por esto mismo es que saludan -con el infaltable beso bandeja como caballito de batalla- y sonríen ante la gente.

Las "barras" de cada candidata -conformadas por familiares, amigos o vecinos apasionados que sostienen carteles, pancartas y hasta remeras con las fotos y nombres- hacen que la sonrisa sea aún más marcada. Casi tan marcadas como los incesantes bocinazos que el público hace sonar cuando ve a su candidata.

A diferencia de otras Vendimias, este año las candidatas podrán disfrutar de una inédita noche de descanso antes de la "gran noche, gran" en el teatro griego Frank Romero Day. Ello luego de que se confirmara para mañana, domingo 8 de marzo, la reprogramación del Acto Central de la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia, "90 cosechas de una misma cepa".

CArrusel. mapa

En los comercios y confiterías ubicados sobre las calles comprendidas por el Carrusel, los empleados y las empleadas también viven Vendimia a su manera. Como es el caso de las trabajadoras de una panadería ubicada en calle San Martín y donde las chicas que atendían al público llevaban sobre su cabeza una corona de cartón. "¡Por supuesto que es por la Vendimia!", contestan ante la pregunta obvia.

Demorado y lento

Uno de los tantos clásicos del ya de por si clásico Carrusel vendimial está marcado por las demoras en su arranque (lo que hace que, en consecuencia, se estire más su duración). Y si bien esta mañana estaba previsto que el desfile comenzara a las 10, los retrasos también dijeron presentes.

Un "contracarrusel" convocado como forma de protesta -y que se concentró en las inmediaciones del hotel Hyatt- hizo que el desfile de los carros partiera en plenitud y comenzara a pasear por las calles citadinas más cerca de las 11. Sin embargo, el lento avance llevó a que hasta los propios caballos que participan se mostraran más nerviosos que de costumbre.

Como cada año, las 18 reinas departamentales desfilan frente a cientos de miles de personas que, contagiadas, y a la vez generadoras, de fervor popular, saludan, vitorean e intentan quedarse con algunos de los presentes que las soberanas de la Vendimia 2026 reparten junto a sus cortes.

A lo largo del recorrido también participan centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas, reinas invitadas e instituciones que aportan identidad y color a la celebración. El público acompaña con entusiasmo cada paso del desfile, en una postal que refleja el carácter participativo y popular de la fiesta.

En cuanto al recorrido, comenzó en los Portones del Parque General San Martín y continua por la avenida Emilio Civit el este, y luego Sarmiento -a partir de las vías del Metrotranvía- hasta llegar la plaza Independencia.

Al llegar a la intersección entre Sarmiento y Chile (a la altura del escudo provincial de la Plaza Independencia), el recorrido girará hacia el norte hasta llegar a Avenida Las Heras. Luego los carros y comparsas continuarán hacia el sur hasta San Martín con destino a la calle Colón, donde se producirá la desconcentración ya pasado el mediodía (y más cerca de la siesta).