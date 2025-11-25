No aparece el mendocino que ganó el Telekino y en la agencia piden "controlar cartones": hasta cuando tiene tiempo

Una persona de Mendoza ganó $152 millones en el Telekino , no lo sabe y el reloj para reclamar el premio no se detiene.

El ganador de $3.800 millones en el Telekino y su jugada de 15 números de la suerte

Un mendocino acertó los 15 números del Telekino y ganó más de $152 millones

Este apostador, por el momento, desconocido acertó los 15 números del popular juego. El misterioso jugador eligió el cartón con los números 01 - 02 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 – 25 y accedió a un combo por el que muchos esperan toda su vida: un viaje a Río de Janeiro para pensar en qué gastará los millones que ganó.

Todo esto se concretará solo si el afortunado reclama su premio con boleta en mano, algo que aún no ha hecho y los días corren: tiene tiempo hasta el domingo 7 de diciembre.

Este escenario, el de nunca conocer la identidad del ganador es algo que “ni siquiera quieren pensar” en la Subagencia “El Tucán” (San Martín Sur 1095, de Godoy Cruz) ya que ellos, por vender el “boleto dorado” recibirían un bono equivalente al 2% del premio.

“Lo vendió mi hija en la subagencia de San Martín Sur, es el primer gran premio que vendemos en más de 30 años que tenemos las agencias”, confesó ilusionada Juana Scaramella, dueña de la tradicional quiniela El Tucán.

“Hemos intentado encontrar al ganador, pero es un apostador ocasional, alguien que iba pasando y se detuvo a comprar un cartón”, analizó Juana, quien además a empezado su propia campaña para encontrar al millonario.

“Hice una publicación en mi Facebook intentado llegar al comprador, pedimos a todos que revisen sus cartones”, enfatizó la experimentada agenciera.

Juana contó que se enteró por la prensa que el Telekino ganador se había vendido en su comercio y estallaron de felicidad, ella y sus hijas, quienes llevan a adelante los dos locales de El Tucán.

Dos ganadores plenos de Telekino consecutivos

El sorteo Nº 2403 del Telekino, realizado este domingo 23 de noviembre, dejó a un ganador millonario en Mendoza. Por segundo fin de semana consecutivo, un apostador acertó los 15 números.

El domingo pasado, 16 de noviembre, una persona de Capital Federal se llevó $3.764.924.084. Hoy un mendocino se llevó un premio de $152.685.284.

Cuánto retiene ARCA por ganar premio en loterías y quinielas

Según la Ley 20.630, ARCA retiene el 31% sobre el 90% del premio.

Si el premio es de $152.000.000, como el caso del mendocino, el cálculo sería algo así:

-Base imponible = 90% de 152.000.000 = 136.800.000

-Retención ARCA = 31% de 136.800.000 ≈ 42.408.000

Entonces, el ganador recibiría neto aproximadamente $109.592.000.