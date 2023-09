Ni vivía en un pantano, ni era amigo de un burro que hablaba ni se casó con una princesa para vivir “felices por siempre”. La historia del luchador Maurice Tillet, el “Ogro Humano” que inspiró al personaje Shrek de la saga de películas homónimas estuvo muy lejos de ser un verdadero cuento de hadas. Pero ello no implica que no haya sido una vida digna de película, quizás no infantil o apta para todo público.

Este lunes, 4 de septiembre, se cumplen 69 años de la muerte del franco-ruso Maurice Tillet, quien se destacó y brilló como un peleador de lucha libre en la década del 40 y quien -todo parece indicar- inspiró la apariencia del querido y popular ogro Shrek en las películas animadas. Cuando tenía 20 años, el hombre fue diagnosticado con acromegalia, lo que alteró sus hormonas de crecimiento y terminó por generar notables deformidades en sus manos, pies y en la cabeza.

Shrek

En sus años de esplendor, esta situación lo llevó a ser identificado como “El Ángel Francés” (mucho antes que su apodo más cruel, “El Ogro Humano”). Y fue su apariencia la que, se dice, habría inspirado la caracterización de Shrek, al menos tácitamente, ya que jamás desde DreamWorks reconocieron abiertamente que el malhumorado y querido ogro de la película fuera una adaptación animada del popular Tillet.

Ningún cuento de hadas: la triste historia del hombre real que inspiró a ‘Shrek’, a 69 años de su muerte. Foto: X @RafaelPoulain

Un 4 de septiembre como hoy, pero de 1954, Tillet falleció en Chicago (Estados Unidos). Tenía apenas 50 años, ya que hubiese cumplido 51 en octubre de ese año. Probablemente Maurice Tillet jamás hubiera imaginado que 47 años después, en 2001, su apariencia sería la inspiración exacta para darle apariencia a uno de los ogros más queridos de la historia de las películas animadas.

LA HISTORIA DEL “ÁNGEL FRANCÉS Y QUIEN ERA IDÉNTICO A SHREK

En octubre de 1903, en los Montes Urales del por entonces Imperio Ruso, Maurice Tillet llegaba al mundo. Hijo de un ingeniero ferroviario francés y de una maestra -también francesa-, Maurice vio la luz en los años de la Rusia zarista. Su padre falleció cuando Maurice era un niño, mientras que -ya con el estallido de la Revolución Rusa, en 1917-, con 14 años recién cumplidos, Maurice y su madre debieron regresar a Francia, más precisamente a Reims.

Por entonces, Maurice era un adolescente como tantos de su edad, con las misceláneas de cualquier chico de 14 años. Sin embargo, fue a sus 20 años cuando se comenzaron a evidenciar los notables cambios en su cuerpo y en su desarrollo físico. Lo primero que evidenció fue un marcado crecimiento e hinchazón en sus pies, sus manos y su cabeza. En ese momento, 1923, comenzaron los estudios y el diagnóstico fue contundente: Maurice Tillet padecía de acromegalia.

Ningún cuento de hadas: la triste historia del hombre real que inspiró a ‘Shrek’, a 69 años de su muerte. Foto: Captura Web

Clínicamente hablando, la acromegalia (también llamada, popularmente, gigantismo) está dada por una “secreción excesiva de hormona del crecimiento, causada por la presencia de un tumor benigno en la glándula pituitaria”. En pocas palabras, se evidenciaba con el crecimiento desmedido y desproporcional de su cabeza y sus extremidades. Aquel Maurice Tillet de 20 años tenía, todavía, la ilusión de poder ejercer como abogado, ya que se había licenciado en derecho y en la Universidad de Toulouse. También había intentado hasta iniciar una carrera como actor.

Sin embargo, sus planes cambiaron drásticamente a raíz de esta enfermedad, y -sin demasiadas alternativas-, Tillet fue asignado a la armada francesa, donde pasó los siguientes 5 años de su vida.

En febrero de 1937, a 8 meses antes de cumplir 34 años y casi de casualidad, la vapuleada y sorprendente vida de Maurice Tillet dio otro giro inesperado, otro volantazo que aquel joven de 20 años que soñaba con ser abogado jamás hubiese siquiera imaginado.

Estando en Singapur conoció al peleador profesional de lucha libre, Karl Pojello, y fue este último quien insistió a Tillet -una y otra vez- para que él también se convirtiera en luchador. Desde entonces comenzaron a entrenar juntos -Pojello y Tillet-, primero en París, y luego -con el estallido de la Segunda Guerra Mundial- en Estados Unidos.

Antes de ser bautizado como “El Ogro Humano”, Maurice Tillet recibió un apodo y nombre como luchador un tanto más clemente y humano: “El Ángel Francés”. En 1940, Tillet era imbatible y estiró su invicto durante casi 2 años en las peleas de lucha libre. En ese lapso obtuvo el título de campeón mundial de peso pesado de la AWA (American Wrestling Association), entidad que promocionaba la lucha libre profesional.

Ningún cuento de hadas: la triste historia del hombre real que inspiró a ‘Shrek’, a 69 años de su muerte. Foto: X @ElTipoAqueI

No obstante, el avance de su enfermedad y las secuelas en su salud eran cada vez más notorias, por lo que su imagen de imbatible -al igual que su organismo- entraron en declive a partir de 1945. En febrero de 1953, exactamente 16 años después de haberse iniciado en el mundo de la lucha libre, Maurice Tillet debió abandonar el ring. Y el 4 de septiembre de 1954, Maurice Tillet falleció a raíz de una enfermedad cardiovascular.

En 2012, 58 años después de su fallecimiento, Maurice Tillet tuvo su merecido ingreso al Salón de la Fama de la Lucha Libre. Pero su principal reconocimiento, tácito –ya que nunca nadie lo confirmó oficialmente- le había llegado 11 años antes, en 2001.

Ningún cuento de hadas: la triste historia del hombre real que inspiró a ‘Shrek’, a 69 años de su muerte. Foto: X @Ajolines

¿ESTÁ SHREK INSPIRADO EN EL POPULAR PELEADOR DE LUCHA LIBRE, MAURICE TILLET?

En 2001, de la mano del estudio de animación DreamWorks, comenzó a escribirse la historia del popular ogro Shrek. No solo con las películas que conforman la saga de su historia, sino con sus películas derivadas (como es el caso de “El Gato con Botas”).

Y aunque jamás desde el estudio que creó la versión animada del personaje y produjo sus películas confirmaron vínculo alguno entre Tillet y el ogro Shrek, desde el primer minuto las versiones que hablan de la inspiración en el ruso – francés para crear al personaje han estado a la orden del día. Incluso comparar las fotografías de Maurice Tillet con las imágenes y gestos de Shrek no hacen más que confirmar –extraoficialmente- la versión de que el primero de ellos inspiró al segundo. Desde la contextura de su cuerpo y hasta las expresiones de su rostro, la similitud entre el luchador con acromegalia y el personaje recreado en la película e inspirado en el libro de Willian Steig son cautivantes.

