Mendoza es uno de los destinos más buscados y elegidos en Argentina para las vacaciones de invierno. Cientos de miles de visitantes eligieron a la provincia para el receso invernal, y la nieve es -una vez más- el principal atractivo.

Tras un día y medio cerrado por pronóstico de temporal, el Paso Internacional Cristo Redentor (que vincula Argentina con Chile, vía terrestre y desde Mendoza) reabrió a primera hora de este miércoles. En cuanto al corredor internacional y la parte de Ruta 7 que comprende las principales localidades de Alta Montaña -las preferidas por los visitantes y las más cercanas al Gran Mendoza para disfrutar de la nieve-, el tránsito se encuentra habilitado para turismo interno de 10 a 17.

Nieve en Mendoza: cuál es la diferencia entre uso y portación de cadenas en los vehículos. Foto: Archivo Los Andes

No obstante, desde Gendarmería Nacional aclararon que se exige a todos los vehículos que suban hasta estos destinos -Penitentes, Los Puquios, Puente del Inca y Las Cuevas, entre otros- la portación obligatoria de cadenas para colocar en las ruedas ante la presencia de hielo en la calzada. No obstante, la exigencia es la de “portación de cadenas para la nieve” y no -todavía- el “uso obligatorio de cadenas”. No es lo mismo y la diferencia radica en algo tan simple en cómo deben llevarse las cadenas en el auto, ómnibus o camión.

Cuál es la diferencia entre “portación obligatoria de cadenas para la nieve” y “uso obligatorio de cadenas para la nieve”

De acuerdo a lo comunicado por Gendarmería a primera hora de hoy, todos los vehículos que circulen hacia y desde Alta Montaña (a partir de Uspallata hacia el oeste) deben portar cadenas para las ruedas de manera obligatoria. Sin embargo, “portación” no es sinónimo de “uso”.

Cuando se habla de portación de cadenas, se refiere a que el conductor del vehículo debe llevar consigo -dentro del vehículo- las cadenas para las cuatro ruedas del vehículo (o más en caso de camiones y transportes que presentan más ruedas). Pero no hace falta que estos elementos de seguridad vayan colocados en las cubiertas cuando se exige la “portación de cadenas”.

En cambio, cuando se habla de “uso obligatorio de cadenas”, la exigencia es que -además de llevarlas consigo-, las cadenas estén colocadas ya en las ruedas. Esto es porque la calzada está congelada y resbaladiza.

Para qué sirven y cómo actúan las cadenas para hielo en las ruedas

Las cadenas son elementos de seguridad que deben colocarse en todas las ruedas según el modelo del vehículo. Si el rodado es de tracción delantera, se deben ubicar cadenas en el tren delantero, lo que permitirá mejorar la estabilidad.

En el caso de camiones tipo chasis con acoplado o semirremolque, las cadenas se deben colocar en todas las ruedas traseras o al menos en la rueda izquierda, para mejorar la maniobrabilidad.

Además, según destacaron desde Defensa Civil de Mendoza, se aconseja informarse sobre el estado del tiempo y de la ruta antes de emprender cualquier viaje y transitar a velocidades bajas para que el vehículo no se desestabilice.

Asimismo, es importante no acelerar ni frenar bruscamente y, en caso de que se pierda el control del vehículo, es fundamental controlar el rodado usando el volante.

Cómo se colocan las cadenas para la nieve en las ruedas

Para colocar las cadenas en las ruedas -cuando se exige el uso obligatorio-, lo primero que hay que hacer es extender la cadena en el suelo y hacer pasar el cable flexible por detrás de la rueda que tracciona. Una vez completado este paso, hay que levantar la cadena hasta 3/4 de la rueda y enganchar el ya mencionado cable flexible. Acto seguido, se debe enganchar la cadena directamente.

Una vez completados estos 3 primeros pasos, hay que empujar el cable flexible hacia la parte interior de la rueda (ver imagen). Es importante evitar que el cable quede sobre la banda de rodadura para impedir que sea pisado al circular.

Por último, se debe pasar la cadenilla por la ranura del tensor, tirando de ella el máximo posible. Luego hay que pasarla por el anillo lateral y enganchar el extremo de goma en la cadena.

Las cadenas pueden alquilarse en las mismas casas de rental de esquí y de indumentaria y accesorios para la nieve.