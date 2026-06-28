Domingo polar en Mendoza: la temperatura sigue en descenso y la mínima tocó los 0°C

Este domingo en Mendoza se mantendrá un escenario de frío polar que se hará sentir con fuerza desde las primeras horas del día. Según el pronóstico, la masa de aire frío de origen sur mantendrá las temperaturas en niveles sumamente acotados en toda la provincia.

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La jornada dominical estará caracterizada por un estado de poca nubosidad, vientos del sector sur y descenso de la temperatura .

El principal desafío meteorológico para los mendocinos es el riguroso amanecer, ya que la mínima se ubicó en apenas 1°C en el Gran Mendoza, con marcas inferiores y registros bajo cero en las zonas rurales del territorio provincial.

Durante la tarde, el pleno protagonismo del sol mitigará parcialmente las condiciones gélidas, aunque el viento sur acotará el confort térmico, permitiendo que la máxima alcance los 12°C .

En la zona de cordillera, las condiciones acompañarán la estabilidad de la planicie con cielos mayormente despejados y nula probabilidad de precipitaciones o temporales de nieve inmediatos.

Anticipo del inicio de semana: lunes de frío extremo y heladas

Las condiciones meteorológicas se tornarán aún más severas de cara al lunes 29 de junio, configurando un arranque de semana laboral marcado por el frío polar. El pronóstico extendido anticipa un día con poca nubosidad, vientos del sector sur, heladas matinales y descenso de la temperatura.

El persistente flujo de aire frío provocará que la máxima se congele en los 10°C, mientras que la mínima se ubicará en los 2°C, favoreciendo el desarrollo de heladas generales que afectarán la actividad agrícola.