Niebla tras la tormenta, pero vuelve el sol: así estará el tiempo este lunes en Mendoza

Después de la tormenta, el lunes empezó con bancos de niebla, heladas y visibilidad reducida en varios sectores del área metropolitana.

Invierno en Mendoza en el Parque General San Martín - Foto archivo / Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

"Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado en cordillera", indica para hoy el pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas. Tras una mínima de 2°C, la máxima llegará en la tarde a los 15°C.

De todos modos, Defensa Civil advirtió temprano por la probabilidad de bancos de niebla y heladas parciales por sectores, tal como se vio en varios sectores de las rutas 7 y 40. De allí el pedido para circular en vehículo con extrema precaución.

Para el martes, el pronóstico anuncia: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 2°C, mientras que la máxima tocará los 17°C.

En cuanto al miércoles, se espera: "Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 5°C, mientras que la máxima rondará los 13°C.

Paso Cristo Redentor, abierto 24/7

El paso internacional Cristo Redentor abrirá a las 10 de la mañana de este lunes y retomará su horario estival de 24 horas.

