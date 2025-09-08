Murió un joven y vuelven las quejas por el peligroso lomo de burro en Maipú, ¿son legales?

Tragedia en Maipú: no vio una loma de burro, perdió el control y murió tras impactar contra unos caños

La víctima fue identificada como Carlos Samuel Domínguez , quien conducía una motocicleta Triumph 500cc, que se la había pedido prestada a un amigo para dar una vuelta . Circulando por Sarmiento de este a oeste, no frenó a tiempo, e encontró con el gran lomo de burro de calle Sarmiento, antes de la intersección con Castlli, perdió el dominio del rodado e impactó de lleno contra los caños amarillos que señalizan un zanjón de la calzada .

Como consecuencia, salió despedido varios metros, quedando tendido en el lugar, mientras que la moto fue hallada a más de 150 metros de distancia.

No es la primera vez que ocurre un accidente en ese mismo lugar: para recordar algunos de las decenas de incidentes que se registran en la zona, tal como señalan vecinos, recordamos algunos que llegaron a los medios, el 25 de febrero de 2021 , dos personas resultaron gravemente heridas al chocar en auto contra el paso elevado. El vehículo involucrado, un Ford Fiesta, terminó embistiendo el cordón metálico que separa la acequia de la calle.

Yéndonos más atrás, el 15 de noviembre del 2020 , también en Sarmiento, pasando Castelli, un automovilista tampoco bajó la velocidad, se dio vuelta y terminó con el auto destruido.

Carril Sarmiento Canota Otro incidente en el Canota en noviembre de 2020.

Vale remarcar que hoy esa bicisenda que une al espacio verde está señalizada, pintada en amarillo y en formato rampa.

Y si bien las medidas sobre el asfalto para reducir la velocidad suelen ser un reclamo común de los vecinos en zonas de alto tránsito, muchos se preguntan qué tan legales son, en caso de que suceda un accidente como el de ayer.

¿Son legales las lomadas y reductores de velocidad?

En la Ley Nacional de Tránsito 24.449 no figuran los lomos de burro ni reductores, por eso está la idea de que son ilegales. Sin embargo, en Mendoza rige la Ley provincial 9.024, reglamentada en 2017, que autoriza a los municipios a instalar estas medidas de seguridad.

El anexo I del decreto 326/18 incluso detalla los diseños, medidas y materiales: las lomadas deben tener hasta 0,10 metros de altura y cuatro metros de longitud, construirse con hormigón o material prefabricado, y estar correctamente señalizadas y pintadas.

En el caso de las tachas (“tortuguitas”), deben ser retroreflectivas, de alta resistencia y no superar los 35 mm de alto.

Parque Canota Maipú Carril Sarmiento Así esta hoy la loma de burro sobre el Carril Sarmiento.

De sufrir daños, el conductor accidentado puede accionar judicialmente contra los municipios. Estos últimos deberán responder, entonces, si los reductores cumplen con la señalización y características previstas por la norma vigente. Caso contrario, la persona puede ser indemnizada si así lo dispone la Justicia.