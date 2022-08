Murió “Nené” Grassi, la mamá de Nora Dalmasso, sin saber quién asesinó a su hija

Murió este viernes a los 90 años Delia “Nené” Grassi, madre de Nora Dalmasso, la mujer de Río Cuarto (Córdoba) asesinada en 2006 y de quien nunca se supo en la Justicia quién la mató.

Según informaron a La Voz desde la casa de sepelios Grassi -perteneciente a su familia-, la mujer tenía 90 años y será velada en sala 1 durante el día. Recibirá sepultura a las 18 en el parque privado Perpetual de Río Cuarto.

Río Cuarto. Nené Grassi con una foto de su familia, en una entrevista de archivo con La Voz.

Hace unos años, “Nené” Grassi había sufrido un ACV y en diciembre de 2021 renunció a la querella, por lo que no estuvo en el juicio que se llevó la primera mitad del año en Río Cuarto.

“No me quiero morir sin saber quién mató a mi hija”, supo decir “Nené” Grassi en declaraciones públicas.

La declaración de la madre de Nora Dalmasso: “Hay una mafia”

Apenas tres semanas después del crimen de Nora Dalmasso (51) en 2006, en medio de un huracán de violencia patriarcal y mediática contra la víctima, María Delia “Nené” Grassi sorprendió con una declaración: “Hay una mafia. A mi hija la han matado por venganza y al que la mató nunca lo van a encontrar, porque ese hombre no es de acá, lo han mandado de otro lado”.

Cuando Grassi fue citada por la Justicia para dar cuenta de tales dichos, se limitó a expresar que hablaba “por una intuición de madre”, pero que no podía probar sus afirmaciones.

La mujer nunca disparó directamente contra Marcelo Macarrón, viudo de Nora y absuelto días atrás en el juicio. Más bien apuntó a su entorno.

"Nené" Grassi era la madre de Nora Dalmasso (Archivo La Voz)

En septiembre de 2017, después de que Macarrón fuera imputado como presunto autor material del homicidio (se presumía que podría haber volado durante la noche desde Punta del Este), Grassi insistó con sus dudas.

“Ahora que se viene la maroma, lo culpan a uno solo, pero a mí me parece que en realidad a mi hija uno solo no la mató, fue como un clan. Alguna cosa sabría ella que tendría que desaparecer”, manifestó “Nené”.

Contó que, pese a la imputación, se siguió viendo con Macarrón, sin tocar “el tema Nora”. “Yo lo he querido como yerno. No puedo decir que sea él y tampoco creo. Pero una persona sola no ha sido. Ha venido bien planificado (…) Yo no me chupo el dedo”, dijo a Canal 13 de Río Cuarto.

El día que los detectives fueron a la casa de la madre de Nora Dalmasso

Siguiendo la reconstrucción de La Voz, en junio de 2018, el fiscal Luis Pizarro envió a personal de la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO) al domicilio de la madre de Nora.

Según los detectives, Grassi declaró en aquellos días que “los responsables de la muerte de Nora están en la cumbre del gobierno y que por más que ella hable no les van a hacer nada”.

Facundo Macarrón, "Nene" Grassi (madre de Nora), Marcelo Macarrón y Valentina Macarrón. (Archivo)

Dijo tener miedo y agregó una afirmación clave para la acusación: “Lo único que supe es que ella le pidió el divorcio a mi yerno y nada más”.

Opinó que “Nora conocía al atacante y es probable que la haya sorprendido, porque ella estaba con el deshabillé”. Sostuvo que el auto blanco visto frente a la casa en la madrugada del crimen pertenecería a la secretaria del empresario Michel Rohrer. Deslizó que allí habrían estado las personas que mataron a Nora. Y apuntó contra el hombre de negocios como supuesto autor.

Tras el ACV, en 2019 Grassi volvió a la Justicia. Declaró sobre una escena del cumpleaños de Macarrón: “Nora venía con una bandeja de merengues en la mano y (…) la madre de Marcelo, Rita, le dijo: ‘qué ricos los merengues que hiciste para mi hijo’. Y Nora le respondió: ‘No sé, me parece que me voy a separar de su hijo’ (…). Esa fue la única vez que yo lo escuché”.

Agregó que su empleada, la semana anterior al crimen, oyó que Nora le decía a su padre: “Marcelo me tiene cansada, porque lo que me pagan en la cochería (de la familia Grassi) es una miseria....”, dando a entender que Macarrón no quería que siguiera trabajando en la empresa, y que ella quería separarse.

Para el fiscal Luis Pizarro, estos testimonios, junto a otros indicios e infidelidades constatadas, demostrarían el móvil económico del crimen.

En tanto que la defensa de Macarrón denunció que la acusación omitió considerar afirmaciones de la madre de Nora.