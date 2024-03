Murió Jorge Dorio: así opinaba contundente de Javier Milei antes de su fallecimiento

La muerte de Jorge Dorio, ocurrida esta madrugada, conmociona al mundo periodístico y artístico. El exconductor de 678 y expanelista de Gran Hermano falleció a causa de un infarto.

Jorge Dorio expresó su opinión sobre Javier Milei en octubre de 2022, un año antes de las elecciones generales que llevaron a Milei al balotaje contra Sergio Massa, y que culminaron con la victoria de Milei, convirtiéndolo en el presidente de Argentina.

Estas declaraciones fueron realizadas en el programa de Pablo Duggan en C5N. Según Dorio: “Me provoca cierta preocupación. Es un chico desequilibrado. Yo lo he conocido personalmente y es un chico con problemas”.

“He tenido tres o cuatro conversaciones y un reportaje cuando yo estaba en Radio de las Madres, que terminó ahí un poco abruptamente. Se da por sentado que un tipo que dice sé mucho economía, sabe”.

Ante la pregunta de Duggan sobre si Milei sabía de economía, Dorio respondió: “No, claro que no. Ciertamente no. Es un tipo que habla, además de los teóricos de la economía, como habla él, basta citar dos o tres nombres y dos o tres textos para que ya te coman los interlocutores que saben, no es un tipo bien informado”.

De qué murió Jorge Dorio a sus 65 años

La triste noticia de la muerte de Jorge Dorio a sus 65 años este miércoles fue confirmada por su hijo Franco. Dorio se encontraba activo en su labor periodística y hace apenas una semana había realizado una charla en Salliqueló.

Tras este evento, sufrió una descompensación y debió ser internado. A pesar de que logró salir del respirador y fue trasladado a una sala común, lamentablemente falleció esta madrugada.

El fallecimiento de Dorio ha generado numerosas muestras de dolor y afecto por parte de colegas y seguidores en las redes sociales.

El periodista Jorge Dorio

La periodista y locutora Florencia Ghio expresó su pesar recordando los momentos que compartió con Dorio en su adolescencia. Otro colega, el periodista Alejandro Bidart, lo recordó como una figura destacada en la historia del periodismo argentino.

Jorge Dorio fue un destacado profesional que incursionó en diversos medios, incluyendo la radio, la televisión, el cine y la literatura.

Su participación en programas como Gran Hermano y 6,7,8 lo llevaron a ganar popularidad, pero su carrera abarcó una amplia gama de proyectos y géneros.

Desde la conducción de programas de radio hasta su participación en obras de teatro y películas, Dorio dejó una huella imborrable en la cultura argentina. Su legado perdurará en la memoria de aquellos que lo conocieron y admiraron su trabajo.