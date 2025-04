Municipalidad de Guaymallén: se entregaron 102 casas con programas de acceso a la vivienda

A su turno, el gobernador Alfredo Cornejo dijo que la economía Argentina «hace 15 años que no crece. No crecer no es gratuito y no tener un sistema financiero que financie las casas tampoco lo es. En Chile, un país que está del otro lado de la cordillera, las personas de clase media, los trabajadores no tocan la puerta del municipio ni del gobierno provincial para acceder los trabajadores, van a un banco y toman un crédito a 30 a 40 años; se pasan toda la vida pagando el crédito, pero de una vivienda propia. Hace mucho que desapareció el crédito hipotecario en la Argentina y está derivado de la falta de crecimiento y de la alta inflación”.

Luego Cornejo dijo que «no paramos de hacer viviendas, pero no tapamos el déficit enorme que hay. Corremos de atrás porque el problema es la falta de financiamiento y hasta que eso no se solucione vamos a estar corriéndo de atrás. Por eso a los 102 adjudicatarios, les pido disculpas en nombre del Estado por lo mucho que hay que esperar para llegar a la vivienda propia”.

El Gobernador hizo un pedido: “les devuelvo responsabilidad. Este circuito virtuoso de que se paga la cuota y eso financia nuevas casas de estos nuevos programas de ninguna manera puede caerse. El IPV hoy tiene créditos de 5.000 pesos por mes y aunque no lo crean, hay gente que no los paga. Estas cuotas van a ser mucho más altas que esa, pero mucho más bajas que un alquiler de mercado. Con lo cual les rogamos también devolver sus créditos para poder sostener el esfuerzo en el tiempo, porque por algunos años, hasta que reaparezca el crédito hipotecario y Dios quiera sea así, la Provincia va a tener que seguir haciendo casas”.

En el acto estuvieron presentes la subsecretaria de de Infraestructura y Desarrollo Territorial Marité Baduí, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda Gustavo Cantero, el secretario de Obras de la Municipalidad de Guaymallén Ramiro García y el director de Vivienda de la comuna, Chauhi Gustavo Zeid.