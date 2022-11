Mundial: cuánto aumentó la camiseta de Argentina de 2010 a 2022 y cuánto cuesta una buena réplica

Si bien suele decirse que la pasión no tiene precio, la realidad demuestra que muchas de las cosas que rodean y componen a la pasión sí lo tienen. ¡Y no es nada barato! Como ocurre durante cada año mundialista, la camiseta celeste y blanca se convierte en una prenda casi obligatoria para millones de argentinos, y a una semana del primer partido de la Selección Argentina en Qatar 2022 (será el martes 22 a las 7 contra Arabia Saudita), la casaca argentina está en todos lados.

Las hay originales (con precios exorbitantes), y también las hay réplicas (de mala, regular, buena y muy buena calidad). Y no solamente en las casas de ropa de deportes, sino también en las esquinas, colgadas alrededor de los semáforos, así como también en las redes sociales.

Inflación y mundial: cuánto aumentó la camiseta de Argentina desde 2010 y cuánto cuesta una buena réplica. Foto: Archivo La Voz.

Cuánto cuesta hoy la camiseta oficial de Argentina

Si de la camiseta oficial de la Selección Argentina hablamos -marca Adidas, no réplica- la que utilizará “la Scaloneta” durante el Mundial de Qatar que comienza este domingo cuesta alrededor de 17.000 pesos. Claro que después hay modelos más caros y que tienen que ver con que si llevan o no estampado el número de los jugadores, los distintos parches y si es el modelo “match“ o no. Pero, desde el vamos, la inversión inicial para comprar la camiseta oficial de Argentina ronda los 17.000 pesos.

El precio de la camiseta de Argentina en los anteriores Mundiales

En comparación con lo que salía la camiseta celeste y blanca original para el Mundial de Rusia 2018 (hace 4 años), el precio subió casi 10 veces -931% para ser más precisos-. Lo llamativo es que si se compara lo que cuesta la casaca oficial de Argentina en 2022 con cuánto costaba para el Mundial de Sudáfrica 2010, el aumento es meteórico: en 12 años la camiseta oficial de Argentina subió 6.727% (pasó de 249 pesos en 2010 a 16.999 pesos en 2022).

Todos estos datos se desprenden de un estudio desarrollado por la consultora Focus Market para el blog de Educación Financiera de Naranja X. El trabajo, además, analiza el aumento de la camiseta entre los 4 mundiales que han transcurrido entre 2010 y 2022. Y de este análisis se desprende que el mayor salto se dio entre Rusia 2018 y el Mundial de Qatar.

Inflación y mundial: cuánto aumentó la camiseta de Argentina desde 2010 y cuánto cuesta una buena réplica. Foto: Archivo La Voz.

Cuánto aumentó la camiseta de Argentina entre los distintos mundiales

Para la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, la camiseta de la Selección Argentina oficial costaba 249 pesos, de acuerdo a los valores de referencia del estudio de Focus Market. Ya para Brasil 2014, la camiseta con que el equipo dirigido por Alejandro Sabella llegó a la final de la Copa del Mundo había aumentado a 749 pesos, un salto de 201% en comparación con el Mundial de Sudáfrica.

Para la Copa del Mundo Rusia 2018, la celeste y blanca estaba valuada en 1.649 pesos, más del doble desde la competencia en Brasil (120%). Sin embargo, el gran salto -casi desmedido- se dio entre el último mundial que se ha disputado y el que comienza el domingo próximo en Qatar. Y es que de los 1.649 pesos que costaba la prenda hace 4 años ahora pasó a 16.999 pesos (931% de aumento).

Inflación y mundial: cuánto aumentó la camiseta de Argentina desde 2010 y cuánto cuesta una buena réplica. Foto: Blog Naranja X

“Si bien la indumentaria en los últimos 4 años ha sido uno de los bienes que más ha aumentado, la camiseta de la Selección Nacional se ha incrementado más que el promedio de ese bien en el período. La indumentaria tuvo un aumento promedio de 780%, mientras que la camiseta se encareció 931%. Está claro que la falta de acrílico en el sector, el aumento de la logística internacional, el precio del algodón, y la menor oferta en el mercado producto del cierre de Pymes textiles generaron que los precios tengan un fuerte incremento. Sin embargo, la inflación promedio del período no se queda atrás con un acumulado de 674% como resultado del desequilibrio macroeconómico a nivel fiscal y monetario”, destacó el presidente de la consultora Focus Market, Damián Di Pace.

Cuánto subieron las camisetas en comparación con el poder adquisitivo

Más allá de los precios en sí, otra variable fundamental para analizar la suba de la indumentaria oficial de la Selección Argentina tiene que ver con la variación del poder adquisitivo. Para ello, se puede tomar como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Hace 12 años, para el Mundial de Sudáfrica 2010, el SMVM en Argentina era de 1.500 pesos. Con la camiseta a 249 pesos -y sin gastar en nada más que no sea la prenda celeste y blanca- se podían comprar seis camisetas de Argentina. En 2014, en coincidencia con el Mundial de Brasil, el SMVM era de 3.600 pesos, por lo que alcanzaba ya para cuatro camisetas (sin comprar nada más ni nada menos) a 749 pesos cada una. En esos cuatro años que pasaron, el poder de compra disminuyó más de 20%.

Para el último mundial disputado (Rusia 2018), el SMVM en Argentina rondaba los 10.000 pesos, que equivalían a 5 camisetas oficiales valuadas en 1.649 pesos. Y de cara a Qatar 2022, con un SMVM fijado en 47.850 pesos, alcanza para 2 camisetas y que quede un remanente. Entre Rusia 2018 y Qatar 2022, el poder de compra en Argentina cayó más de 50%.

Inflación y mundial: cuánto aumentó la camiseta de Argentina desde 2010 y cuánto cuesta una buena réplica. Foto: Vía País.

Cuánto cuesta una buena réplica de la camiseta de Argentina

En paralelo al encarecimiento de la indumentaria en general y de la ropa de marca oficial en particular en Argentina, el negocio “no oficial” ha ido ganando más protagonismo. De hecho, las camisetas no oficiales -o “truchas”- son cada vez de mejor calidad y cada vez más se asemejan más a las originales (al menos en apariencia).

En plena era de las redes sociales y de venta callejera, en Mendoza una buena réplica de la camiseta actual de Argentina se puede conseguir a partir de los 4.000 pesos. Si se compara con los 17.000 pesos que cuesta la camiseta actual oficial de Argentina, estamos hablando de 4 veces más barato en favor de la réplica.

Si uno no es demasiado quisquilloso y no se fija demasiado en los detalles, una camiseta celeste y blanca, con el escudo de la AFA (o no) y sin la marca que simula ser la oficial puede conseguirse a partir de los 2.500 pesos.

“Me gusta coleccionar camisetas de fútbol y, cuando era más chico, siempre prefería comprar las originales porque era muy evidente la diferencia entre una original y una ‘trucha’. Sin embargo, desde hace varios años empecé a sumar camisetas no originales, pero que son muy buenas réplicas. La camiseta de Argentina de este mundial la compré por Instagram, a una casa mendocina que hace réplicas de buena calidad a 3.500 pesos. Quise comprar la original, pero no la conseguí a menos de 18.000 pesos”, cuenta Federico, un mendocino que ama coleccionar camisetas de fútbol.