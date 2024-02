Multitudinario campamento alertó sobre casos de dengue en Rivadavia: qué dijo el municipio

Un audio a partir de un campamento organizado por la iglesia Adventista de los Últimos Días que se realizó hasta las últimas horas en el Complejo Deportivo Municipal de Rivadavia con la presencia de más de 8 mil fieles de la Argentina y de otros países, generó durante el fin de semana un gran revuelo y confusión ante posibles casos de dengue.

El campamento se inició el 14 de febrero pasado y el temor de los pobladores locales se acrecentó durante el fin de semana ante un primer audio enviado por una supuesta familiar de una enfermera del Hospital Carlos Saporiti de Rivadavia, que decía estar colapsado por casos de dengue y alertaba a la población a no ingresar al departamento y, menos aún, al centro médico.

Qué dijo el municipio de Rivadavia sobre el audio viral del dengue

Fue entonces que este lunes el municipio emitió un comunicado llevando tranquilidad a los ciudadanos. El escrito, que circuló oficialmente y en las redes sociales, señala lo siguiente:

“Ante la información sobre supuestos casos de dengue en el departamento de Rivadavia se informa que se encuentran dos pacientes originarios de otra provincia con síntomas compatibles con el dengue, aunque el diagnóstico está en proceso. Queremos brindar tranquilidad ante la información falsa que circula en las redes sociales y confirmar que se mantiene el plan de desinfección. No obstante, instamos a la población a seguir las recomendaciones para prevenir estas enfermedades”, indica el comunicado.

Voceros del municipio explicaron que el campamento reunió a muchísima gente y que culminó el domingo último. Si bien fue organizado por la iglesia, el municipio colaboró con la logística.

“Si bien es cierto que algunas personas debieron acudir al hospital, fue por otras causas, razonable por la cantidad de personas. Un niño presentó deshidratación; otro niño se golpeó y finalmente una madre e hija provenientes de Tucumán presentan síntomas compatibles”, dijo la fuente, aunque aclaró que de ningún modo el hospital resultó colapsado como señalaba el audio anónimo.

El hospital Carlos Saporiti es de complejidad media y recibe mayormente a pacientes de Rivadavia, mientras que los casos que requieren mayor complejidad son derivados a San Martín.

“Nunca estuvo repleto de pacientes como circuló”

El audio, enviado por una mujer que dijo ser prima de una enfermera, señalaba expresamente lo siguiente: “Buen día gente, me avisó mi prima, Paola, que está trabajando en la guardia, que si llegan a ir a Rivadavia no se acerquen al hospital porque han venido unos misioneros al centro deportivo, algunos de ellos brasileros, chilenos y de todos lados del país. Anteayer llegaron al hospital con dengue y Covid. Está lleno de gente, alrededor de 350 pacientes, muchos niños. Y dicen que no les quieren avisar a nadie para que la comunidad de Rivadavia no se altere. Por favor, coloquen repelente a los chicos porque la gente ha traído la enfermedad que se transmite por la sangre, es un bichito que pica y, con que uno se contagie de dengue, ya está. Compren espirales y coloquen a los niños repelentes cada cinco minutos. Que nadie visite Rivadavia. No se sabe cómo todavía no avisaron nada. Tengan cuidado”.

Camporí de conquistadores

Hasta el domingo 18 de febrero tuvo lugar en Rivadavia el II Camporí de Conquistadores, que se realizó en el complejo deportivo municipal organizado por jóvenes adventistas, aunque con el apoyo del Ejecutivo. De hecho, en el acto de inicio se hicieron presentes varias autoridades, como el intendente municipal Ricardo Mansur; intendente de Junín, Mario Abed; gobernador Alfredo Cornejo; vicegobernadora Hebe Casado y demás autoridades provinciales.

El II Encuentro Camporí de Conquistadores de la Iglesia Adventista, denominado Tripulantes, Misión Asignada, convocó a 10 mil niños y jóvenes, de entre 10 a 15 años, de Argentina y delegaciones Internacionales como Brasil, Chile, Estados Unidos y otros.

En la oportunidad, realizaron distintas actividades como juegos, concursos, amistades y especialidades. Además, se sumaron a la colecta de útiles escolares entre los vecinos a beneficio de las escuelas del departamento de Rivadavia.

Previamente a la llegada de esta nutrida cantidad de visitantes se informó a la comunidad que el complejo permanecería cerrado al público hasta el domingo 18 de febrero debido a este encuentro.

Dengue: cómo se transmite y cuáles son los síntomas

El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema.

La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de órganos. El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio, en el hemisferio Norte, los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.

Circulación viral de dengue en 14 provincias

De acuerdo con un reciente informe elaborado por el diario La Nación, los últimos registros aún están lejos de la epidemia de 2016, cuando hubo cerca de 76.000 casos de dengue en la Argentina en las primeras 24 semanas epidemiológicas de aquel año, pero la situación de esta infección igualmente vuelve a preocupar. De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) del Ministerio de Salud correspondiente a la quinta semana de este año, “en este momento 14 provincias presentan circulación viral notificada en su territorio: todas las de la región Centro, todas las de la región NEA y cinco de la región NOA”. Es decir, se trata de una problemática de alcance nacional. Otra vez.

El número de casos viene en aumento. Hubo un pico de más de 5000 por semana en enero, mientras que durante gran parte del año pasado no se llegó a la décima parte de eso. “Se registraron en Argentina 39.544 casos de dengue en el año: 36.765 sin antecedentes de viaje (autóctonos), 1813 importados y 966 en investigación, resultando en una incidencia acumulada a nivel país es de 86 casos cada 100.000 habitantes”, dice el informe. La región más afectada es el noreste.

No existe un tratamiento específico para la fiebre del dengue. Mientras te estés recuperando del dengue, bebe mucho líquido. Llama al médico de inmediato si tienes alguno de los siguientes signos y síntomas de deshidratación: Disminución de la orina. Al comienzo de los síntomas, el dengue provoca fiebre alta, de 40 °C (104 °F), y, por lo menos, dos de los síntomas que se indican a continuación: Dolor de cabeza, dolor en los músculos, los huesos y las articulaciones. Además, presenta náuseas.