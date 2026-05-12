Multitudinaria marcha federal universitaria en Mendoza en reclamo por el financiamiento

Por cuarta vez la comunidad universitaria del país y de Mendoza sale a la calle para reclamar por el financiamiento y el atraso en los salarios. Banderas, bombos, cantos, agradecimientos, historias, abrazos, pesares, preocupación, bonos de sueldo cortos, se congregan en una multitud que marcha por las calles mendocinas para defender a la universidad pública.

En la previa de una nueva marcha universitaria, el Gobierno concretó un nuevo recorte de $78.000 millones

Cuarta marcha universitaria: qué reclaman y cuál será el recorrido este martes en Mendoza

En la provincia, más de 12.000 mil personas marchan hasta la plaza Independencia y cerca de 10.000 partieron desde la Universidad Nacional de Cuyo al comienzo de la manifestación . Por el momento, la convocatoria se vive sin complicaciones y en convivencia con el tránsito.

Sucede en el marco de las políticas de recortes del gobierno de Javier Milei , que tuvo a este sector entre sus principales víctimas a poco de andar su gestión. Incluso que ha sostenido, pese a la sanción de la ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, a la que el gobierno se ha opuesto y que no cumple.

I Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y profesionales de distintos sectores marchan este martes a Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025. pic.twitter.com/O1yOeiyaBW

Con las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) a la cabeza de la marcha, referentes de las diferentes facultades, alumnos, familias, docentes, no docentes, egresados y ciudadanos en general son parte de la multitudinaria columna. También se sumó la Universidad Tecnológica Nacional.

Otro tanto se replicó en el resto de las provincias, con centro neurálgico en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Cuarta marcha universitaria en Mendoza en reclamo por el financiamiento y el atraso en los salarios Cuarta marcha universitaria en Mendoza en reclamo por el financiamiento y el atraso en los salarios Ramiro Gómez / Los Andes

El punto de partida de la marcha universitaria

La convocatoria en Mendoza había sido a las 16 en el ingreso al campus de la UNCuyo. Desde allí la columna se trasladó por la calle Carlos Lencinas, del parque General San Martín, y luego proseguirá por avenida Libertador para continuar por Emilio Civit y Sarmiento.

Como en las tres anteriores oportunidades, el punto de llegada será la Plaza Independencia, que generosa en su espacio recibirá a los reclamantes.

Cuarta marcha universitaria en Mendoza en reclamo por el financiamiento y el atraso en los salarios Cuarta marcha universitaria en Mendoza en reclamo por el financiamiento y el atraso en los salarios Ramiro Gómez / Los Andes

Tal cual viene sucediendo, marcha tras marcha, desde la primera vez; la convocatoria está acompañada por un amplio despliegue policial y el infaltable vallado.

La primera marcha federal universitaria se realizó el 24 de abril de 2024, cuando en Mendoza 40.000 almas levantaron su voz para reclamar por la falta de actualización del presupuesto universitario que devino en recorte.

La segunda fue en octubre de ese año, mientras que la tercera fue en setiembre pasado.

El reclamo de las universidades

Convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la medida busca frenar lo que los rectores califican como una situación crítica. Los datos que manejan las casas de altos estudios son elocuentes: entre 2023 y 2026, las transferencias del Estado nacional a las universidades registraron una caída real acumulada del 45,6%. Según advierten desde el sector, este recorte posiciona a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior, poniendo en jaque el desarrollo académico y científico.

El conflicto no solo pasa por los edificios y los gastos de funcionamiento; el factor humano es el más golpeado. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios de docentes y no docentes sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del 32%.

Esta erosión salarial, según plantean, ha dejado al sistema con los haberes más bajos de los últimos 23 años. Por este motivo, la comunidad académica exige que el Gobierno Nacional acate el fallo judicial que ordenó la recomposición de los sueldos, como así también de las becas estudiantiles y los fondos para el funcionamiento diario de las instituciones.

La previa de la marcha se vivió intensamente en el ecosistema digital. Las redes sociales se convirtieron en un nodo de repercusión donde los usuarios manifiestan su adhesión y los propios trabajadores de la educación exponen la crudeza de la crisis: muchos han optado por subir sus bonos de sueldo para visibilizar los "magros salarios" que perciben.