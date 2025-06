Mujeres Solidarias de San Carlos: realizaron un desfile en beneficio de pacientes oncológicos

El puente entre los pacientes y el propósito solidario fue Nely. Enfermera del Hospital Tagarelli y referente por su trabajo voluntario desde 2002. “Conocí a Nely hace mucho, cuando trabajaba en la Municipalidad. Ella me invitó a ayudar a un pacientito oncológico y fue una experiencia que me marcó profundamente. Pude estar con él y su familia los últimos meses. Después de que falleció, Nely siguió con esa tarea. Cuando formamos el grupo, supimos que era el lugar por donde teníamos que empezar”, dice María del Valle Prieto, referente del colectivo.

Mujeres solidarias Reinas y representantes de San Carlos acompañaron el evento solidario en el Polideportivo de Eugenio Bustos.

Para el evento, comercios locales colaboraron con premios y donaciones. También participaron peluqueras, maquilladoras, panaderas y vecinas de distintos distritos. “Las chicas de Pareditas trajeron alfajores, en Chacón donas, en Chilecito bizcochuelos. Fue un trabajo comunitario inmenso, con una energía que todavía emociona”, describe María.

Estuvo presente la red de apoyo Pulseras Amarillas, creada por Camila Pacheco con el objetivo de concientizar y ser sostén de quienes atraviesan esta enfermedad. Camila falleció el año pasado, pero su activismo contra el cáncer infantil dejó un antecedente inquebrantable. Su madre, Mabel Garrido, llevó pulseras a Nely, quien las distribuirá entre los niños y niñas en tratamiento. “Es una forma de que sepan que no están solos, que hay una red de apoyo que los abraza”, expresó Prieto. Y confirmó la enfermera: “Sí, me dio pulseras amarillas para mis pacientes. Si bien el proyecto era de Camila, como dice su mamá, ella lo va a seguir adelante con todos los compañeros y amigos de su hija.”

Nely: “el que no vive para servir, no sirve para vivir”

Lidia Nélida Masmud (54) es licenciada en consultoría y desde hace años trabaja como enfermera en el Hospital Regional Tagarelli. Su tarea de voluntariado con pacientes oncológicos comenzó casi sin darse cuenta de lo transformador que sería para su vida. Fue en 2002, desde el área de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad de San Carlos. Su director en ese momento era el doctor Alejandro Morilla, actual intendente del departamento. Según relata Nely, esa es la génesis de su actualidad.

Recuerda que todo aquel paciente que necesitaba atención de enfermería, ropa, pañales, mercadería, algunos medicamentos o un traslado, recibía ayuda. La mayoría eran pacientes terminales, y el objetivo era que pudieran tener una muerte digna. Además, destaca que Morilla, el “Ale” para ella, fue clave en ese primer proyecto de atención y asistencia: “El Ale siempre nos acompañaba. Para mí, más allá de que hoy sea intendente, sigue siendo el médico pediatra del pueblo. El que va a ver a un niño, te acompaña, te ayuda, te enseña.”

Desde el 2002 a la fecha, Nélida acompaña a pacientes oncológicos “para garantizarles asistencia, dignidad y compañía”, según describe. “Los visito los días que estoy de franco. No tengo un lugar físico, pero la comunidad me conoce. Me escriben por redes, me llaman, y yo voy. Siempre recibo el apoyo de la gente, del hospital, de mis compañeros, de mi familia. Nunca le cobré nada a ningún paciente en todos estos años. Es mi forma de devolverle a Dios y a la comunidad todo lo que me han dado”, dice.

Nely tiene una frase que la acompaña como lema de vida: “El que no vive para servir, no sirve para vivir”. Y agrega: “Hay que aprender a dar sin esperar nada a cambio. Cuando uno da esperando recibir, eso ya no es solidaridad. Yo enseño esto también a mis nietos, me los llevo a las campañas porque ellos tienen que ver que hay otros niños que necesitan. Esto no es algo que se hace por fuera de la vida: es la vida misma”.

Mujeres solidarias Nélida (chaqueta negra y ambo blanco) recibiendo la donación de mantas de polar por la directora del Hospital Tagarelli, Dra. Silvina Córdoba Sudatti. Gentileza

Mujeres Solidarias de San Carlos

Tiene como objetivo colaborar con causas sociales que atraviesan al departamento y sumar esfuerzos desde distintos espacios. El primer encuentro fue en la Villa Cabecera, donde participaron más de 70 mujeres. Luego, las reuniones se extendieron a otros distritos y el número de participantes fue creciendo. “En cada encuentro no sólo organizamos acciones, también compartimos nuestras historias. Hay mujeres que han padecido cáncer, madres que han perdido hijas. Es un espacio donde ninguna se siente sola. A veces, solo tomar un mate es una forma de contención” dice María del Valle Prieto.

Una de las integrantes del grupo es Agustina Martínez, quien representa a la Comisión de Reinas Mandato Cumplido de San Carlos, detallando que la propuesta les llegó desde la Municipalidad de San Carlos, a través de una reunión conjunta con otros grupos del departamento. también confirma con alegría que “este camino recién comienza” y esperan ser convocadas para otros eventos solidarios.

Actualmente, el grupo se reúne cada quince días en el Centro Cívico de San Carlos. Entre sus próximos objetivos, proyectan obtener la personería jurídica y crear una Casa de la Mujer, un espacio propio que brinde acompañamiento a víctimas de violencia de género, en articulación con el Área Mujer de la comuna.