Mujeres al mando: Maipú abre camino con sus primeras choferes profesionales

La formación “Manejo defensivo y profesional” , brindada junto a Aprocam , alcanzó al personal que operará los nuevos camiones de recolección , en el marco del proceso de modernización y profesionalización de los servicios municipales.

La Municipalidad de Maipú realizó una serie de capacitaciones para el personal que utilizará las nuevas unidades de recolección de residuos y, en ese contexto, estuvieron incluidas las dos primeras conductoras mujeres de la comuna.

Se trata de Nadia Sánchez y Gabriela Cavolos, quienes serán choferes de los flamantes camiones prensa adquiridos por el Municipio y que completaron con éxito el taller denominado “Manejo defensivo y profesional”.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 10.50.25 (1) Las capacitaciones fueron realizadas por la Asociación de Propietarios de Camiones Mendoza (Aprocam) y se llevaron a cabo cuatro clases teóricas durante diciembre y cuatro prácticas, con una evaluación final.

En total, 28 integrantes del personal municipal fueron parte de los diferentes talleres, los cuales fueron dictados en el edificio del Honorable Concejo Deliberante.