Mucho calor en Mendoza para este martes con alerta por tormentas y nubosidad: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura seguirá de la misma manera.

Alerta amarilla por tormentas este martes en Mendoza.

Mendoza seguirá la semana con la temperatura en alza, aunque con tormentas aisladas y nubosidad variable en casi toda la provincia, según el pronóstico del tiempo. En cuanto a esto, una alerta amarilla por caída de agua rige para este martes, afectando principalmente al este provincial, de norte a sur.

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un martes 9 de diciembre “algo nublado” con ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 34°C y una mínima de 17°C, con tormentas aisladas hacia la noche afectando el centro y sur provincial. En la cordillera indican precipitaciones.

mapa_alertas (1)
Alerta amarilla por tormentas en Mendoza este martes.

Miércoles: alerta amarilla

El miércoles 10 de diciembre la temperatura se mantendrá similar. Se espera una máxima de 34°C y una mínima de 19°C, con una jornada muy calurosa. No obstante, se esperan tormentas aisladas durante la noche con nubosidad variable.

