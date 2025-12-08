Mucho calor en Mendoza para este martes con alerta por tormentas y nubosidad: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura seguirá de la misma manera.

Mendoza seguirá la semana con la temperatura en alza, aunque con tormentas aisladas y nubosidad variable en casi toda la provincia, según el pronóstico del tiempo. En cuanto a esto, una alerta amarilla por caída de agua rige para este martes, afectando principalmente al este provincial, de norte a sur.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un martes 9 de diciembre “algo nublado” con ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 34°C y una mínima de 17°C, con tormentas aisladas hacia la noche afectando el centro y sur provincial. En la cordillera indican precipitaciones.