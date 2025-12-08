Mucho calor en Mendoza para este martes con alerta por tormentas y nubosidad: qué zonas afectará

Mendoza seguirá la semana con la temperatura en alza, aunque con tormentas aisladas y nubosidad variable en casi toda la provincia, según el pronóstico del tiempo. En cuanto a esto, una alerta amarilla por caída de agua rige para este martes, afectando principalmente al este provincial, de norte a sur.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un martes 9 de diciembre “algo nublado” con ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 34°C y una mínima de 17°C, con tormentas aisladas hacia la noche afectando el centro y sur provincial. En la cordillera indican precipitaciones.
Miércoles: alerta amarilla
El miércoles 10 de diciembre la temperatura se mantendrá similar. Se espera una máxima de 34°C y una mínima de 19°C, con una jornada muy calurosa. No obstante, se esperan tormentas aisladas durante la noche con nubosidad variable.