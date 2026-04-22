Los motivos de Anmat para suspender a una empresa farmacéutica de Mendoza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso la suspensión preventiva de la habilitación de la firma Biogamma S.R.L. , con sede en Godoy Cruz , tras detectar múltiples irregularidades durante una inspección en sus instalaciones.

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La medida quedó formalizada este miércoles en la disposición 2063/2026 , en la que el organismo resolvió frenar su actividad como importadora y distribuidora de productos médicos hasta que la empresa logre acreditar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Distribución, en línea con la normativa vigente.

Hasta el momento, la firma mendocina estaba habilitada -con vencimiento en 2020- para operar tanto con productos médicos como con insumos de diagnóstico “in vitro” sin cadena de frío.

El punto de quiebre fue el resultado de una inspección en su depósito.

Según detalló el informe oficial, los inspectores encontraron productos vencidos, artículos sin rótulo de importación y materiales destinados a esterilización junto a productos de reúso, una combinación que encendió alertas sanitarias. A esto se sumaron deficiencias estructurales: "manchas de humedad, deterioro edilicio y techos descascarados", además de la falta de documentación y registros que respalden los procesos exigidos por la regulación.

“En el depósito destinado a productos importados y nacionales aprobados se observaron productos vencidos, productos sin rótulo de importación, productos destinados a esterilización y almacenamiento de productos de reúso”, indicaron la Anmat en la disposición.

En ese contexto, el organismo advirtió que las prácticas detectadas podrían implicar riesgos concretos, tanto por la posible contaminación como por la confusión de los productos médicos, un aspecto clave en este tipo de insumos.

Otra suspensión de Anmat

En paralelo, Anmat avanzó con otra medida de impacto, a través de la disposición 2144/2026, con la que resolvió suspender el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) de Ripezzi S.R.L., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión implica la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución de todos los productos importados por la firma.

Además, la medida alcanza de forma específica a dos productos: RRS HA Long Lasting (lote J843225a, con vencimiento en agosto de 2028) y RRS HA CELLUTRIX (lote 021925b, con vencimiento en mayo de 2028), que no podrán ser utilizados ni comercializados hasta que la empresa recupere la certificación correspondiente.