Mendoza: cambia el calendario de pagos para jubilados en mayo 2026 y muchos cobrarán más tarde de lo habitual

En muchos hogares, el inicio de cada mes está marcado por una rutina clara: consultar la fecha de cobro, organizar gastos y prever pagos. En mayo de 2026, ese esquema tendrá una modificación que puede generar confusión en jubilados y pensionados, ya que el calendario de ANSES no comenzará en los días habituales.
El cambio no responde a una decisión discrecional, sino a una reorganización administrativa vinculada a feriados.
Según información anticipada, el cronograma de pagos se verá condicionado por el Día del Trabajador, que se celebra el 1° de mayo, y por la distribución de los días hábiles durante la primera semana del mes .
El motivo concreto detrás del cambio en el calendario
El punto central está en cómo se ordenan los primeros días de mayo. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, el viernes 1° no habrá actividad bancaria ni atención en ANSES, lo que impacta directamente en el inicio del calendario.
A esto se suma un factor clave: durante la primera semana hábil se prioriza el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC). Esto ocupa del lunes 4 al viernes 8, lo que deja sin margen para iniciar en paralelo el pago a jubilados de la mínima.
Como consecuencia, el cronograma se reordena y las jubilaciones mínimas comenzarán recién el lunes 11 de mayo, algo que no ocurre en todos los meses .
Cuándo cobra cada jubilado en mayo 2026
Con este ajuste, las fechas quedan definidas de la siguiente manera para quienes perciben haberes mínimos:
- DNI terminado en 0: 11 de mayo
- DNI terminado en 1: 12 de mayo
- DNI terminado en 2: 13 de mayo
- DNI terminado en 3: 14 de mayo
- DNI terminado en 4: 15 de mayo
- DNI terminado en 5: 18 de mayo
- DNI terminado en 6: 19 de mayo
- DNI terminado en 7: 20 de mayo
- DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo
En el caso de los jubilados con haberes superiores al mínimo, el calendario se extiende hacia la última parte del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Aquí aparece otro punto relevante: el feriado del 25 de mayo también impacta en este tramo del calendario, ya que interrumpe la continuidad de pagos en la última semana .
Mendoza cambia el calendario de pagos para jubilados en mayo 2026 (2)
Aumento y bono: cuánto se cobra en mayo
Más allá del cambio en las fechas, mayo llega con una actualización en los haberes. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.
Para este mes, el incremento estimado es del 3,4%, lo que llevaría la jubilación mínima a aproximadamente $393.250. En caso de confirmarse el bono extraordinario, el ingreso total podría alcanzar los $463.250, aunque este refuerzo aún no fue oficializado .
Este punto es clave porque combina dos variables que impactan directamente en el bolsillo: un leve aumento en el haber, pero con un calendario que comienza más tarde.