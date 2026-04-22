Mendoza: cambia el calendario de pagos para jubilados en mayo 2026 y muchos cobrarán más tarde de lo habitual

En muchos hogares, el inicio de cada mes está marcado por una rutina clara: consultar la fecha de cobro , organizar gastos y prever pagos. En mayo de 2026, ese esquema tendrá una modificación que puede generar confusión en jubilados y pensionados , ya que el calendario de ANSES no comenzará en los días habituales.

Según la psicología, las personas sufren por un tipo de soledad que ninguna compañía puede solucionar

Según la psicología, las personas nacidas en los 60 y 70 son más resilientes por este motivo

El cambio no responde a una decisión discrecional, sino a una reorganización administrativa vinculada a feriados .

Según información anticipada, el cronograma de pagos se verá condicionado por el Día del Trabajador, que se celebra el 1° de mayo, y por la distribución de los días hábiles durante la primera semana del mes .

El punto central está en cómo se ordenan los primeros días de mayo. Al tratarse de un feriado nacional inamovible , el viernes 1° no habrá actividad bancaria ni atención en ANSES, lo que impacta directamente en el inicio del calendario.

A esto se suma un factor clave: durante la primera semana hábil se prioriza el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) . Esto ocupa del lunes 4 al viernes 8, lo que deja sin margen para iniciar en paralelo el pago a jubilados de la mínima.

Como consecuencia, el cronograma se reordena y las jubilaciones mínimas comenzarán recién el lunes 11 de mayo, algo que no ocurre en todos los meses .

Cuándo cobra cada jubilado en mayo 2026

Con este ajuste, las fechas quedan definidas de la siguiente manera para quienes perciben haberes mínimos:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo

En el caso de los jubilados con haberes superiores al mínimo, el calendario se extiende hacia la última parte del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Aquí aparece otro punto relevante: el feriado del 25 de mayo también impacta en este tramo del calendario, ya que interrumpe la continuidad de pagos en la última semana .

Mendoza cambia el calendario de pagos para jubilados en mayo 2026 (2)

Aumento y bono: cuánto se cobra en mayo

Más allá del cambio en las fechas, mayo llega con una actualización en los haberes. El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

Para este mes, el incremento estimado es del 3,4%, lo que llevaría la jubilación mínima a aproximadamente $393.250. En caso de confirmarse el bono extraordinario, el ingreso total podría alcanzar los $463.250, aunque este refuerzo aún no fue oficializado .

Este punto es clave porque combina dos variables que impactan directamente en el bolsillo: un leve aumento en el haber, pero con un calendario que comienza más tarde.