Viernes, sábado y domingo. O sábado, domingo y lunes. Ya sea aprovechando el feriado de un fin de semana largo o haciendo todo tipo de malabares como para sumarle un día de descanso al finde tradicional, 3 días -en lo posible, casi completos- son ideales para disfrutar a pleno de las principales actividades y atractivos de Bariloche. No diríamos que son suficientes -porque, independientemente de la duración de la estadía, siempre va a parecer poco-, pero sí esos 3 días servirán como un mínimo para aprovechar y descubrir lo básico en la ciudad turística por excelencia de Río Negro.

Trekking, caminatas a la orilla del lago Nahuel Huapi y otros, visitas a los principales cerros para disfrutar de las mejores vistas panorámicas, deportes acuáticos, excursiones y hasta visitas -y degustaciones- a algunas de las principales cervecerías de la ciudad son parte de este itinerario que, intentando aprovechar al máximo cada minuto, puede disfrutarse en un fin de semana “tuneado” de 3 días.

Modo vacaciones: 5 actividades imperdibles para disfrutar del verano de Bariloche en 3 días. Foto: Instagram @barilochear

Día 1. Cerros, deportes acuáticos y cervecerías

Por día hay un vuelo directo que vincula a la Ciudad de Mendoza con San Carlos de Bariloche, y viceversa. Lo ideal es partir un viernes, por ejemplo, en el de Aerolíneas Argentinas, que parte a las 7:50 y llega a Bariloche a las 9:40. De esta manera, ese primer día se aprovecha casi por completo en la ciudad patagónica. El regreso puede hacerse el domingo por JetSmart -el último vuelo parte de Bariloche a las 19:40 y aterriza en Mendoza a las 21:20-, lo que permite aprovechar el último día en plenitud también. Los dos aéreos -ida y vuelta- rondan los 170.000 pesos por persona.

En ese primer día, una vez instalados en alguno de los hoteles o alojamientos, lo recomendable es disfrutar de los miradores de los cerros. El Cerro Otto y el Cerro Campanario son los más emblemáticos de la zona céntrica y periférica. En el caso del Cerro Otto, está la posibilidad de ascender y descender en teleférico, y los precios van desde los 3.500 pesos hasta los 5.000 por persona, dependiendo si es adulto o menor, o si se prefiere utilizar este medio de elevación solamente en ascenso o en descenso. En el Campanario, en tanto -más retirado-, la aerosilla funciona de 9 a 18:30 y el costo oscila entre los 1.100 (menores) y 2.200 (mayores).

Modo vacaciones: 5 actividades imperdibles para disfrutar del verano de Bariloche en 3 días. Foto: Twitter @lucvalli

También está la opción apta para personalidades más deportistas, que incluye trekkings por los cerros de Bariloche. En el ascenso al cerro Tronador, se puede disfrutar de una manera única el Lago Mascardi, mientras que -siguiendo esa caminata- ya desde el mirador Piedra de Habsburgo se puede disfrutar y observar en plenitud (sobre todo en un día despejado) de la vista del Lago Gutiérrez y del Cerro Catedral. Estas últimas alternativas se encuentran más retiradas del casco céntrico, por lo de demandarán un poco más de tiempo (casi la totalidad del día).

Para el almuerzo hay opciones de todo tipo, desde llevar unos sanguchitos tipo picnic o algo armado y listo para comer al paso hasta disfrutar de las opciones en locales gastronómicos (también de todo tipo). Estas últimas van desde opciones en comida rápida -más económica- hasta disfrutar de un menú con entrada, plato principal y postre frente al Nahuel Huapi por aproximadamente 10.000 pesos por persona.

Modo vacaciones: 5 actividades imperdibles para disfrutar del verano de Bariloche en 3 días. Foto: Instagram @cuadrantesup

Una vez almorzados y completada la digestión, llega el momento de seguir disfrutando del aire libre barilochense. Y los deportes acuáticos y al aire libre son una gran alternativa. Kayak y SUP (Stand Up Paddle) en los lagos es una imperdible tentación. Lo mismo que el Canopy en el Cerro López.

En un día de verano agradable, durante la siesta la temperatura puede superar los 30 grados y es el mejor momento para disfrutar de estas actividades.

En las playas del Lago Gutiérrez (característico por lo calmo de las aguas ya que casi no hay viento), la excursión de dos horas y media de kayak o de SUP con guía tiene un valor cercano a los 10.000 pesos por persona, según destacaron desde Cuadrante SUP. Mientras que el Canopy (descenso en una especie de tirolesa y entre árboles) tiene un valor de entre 8.000 y 9.000 pesos en Canopy Bariloche.

Si después del agitado primer día hay tiempo y energías, nada mejor que disfrutar del atardecer en alguna de las cervecerías tradicionales del Circuito Chico. Patagonia, a la orilla del lago Moreno, Berlina, Blest y Wesley son algunas de las tantas que no se puede dejar de visitar, así como el parador y restó Fuegos de Patagonia, a orillas del Nahuel Huapi.

Modo vacaciones: 5 actividades imperdibles para disfrutar del verano de Bariloche en 3 días. Foto: Instagram @barilochear

Día 2. Excursiones: Puerto Blest o Bosque de Arrayanes

En un hipotético caso de haber llegado el viernes a Bariloche para regresar a Mendoza el domingo por la tarde noche, el segundo día de escapada (sería ya el sábado) es ideal para reservarlo y dejarlo para excursiones.

Una de las más recomendables es la de Puerto Blest y Cascada de los Cántaros. Se trata de una excursión lacustre (lago), por lo que no hay otra forma de llegar que no sea en embarcación. Los catamaranes parten desde Puerto Pañuelo (a 25 kilómetros del centro de Bariloche) y la navegación incluye una hora. El itinerario incluye el islote Centinela (donde descansan los restos del Perito Moreno) hasta legar a las pasarelas que conectan todo con el impactante paisaje de la Cascada de los Cántaros, paredes de granito y glaciares y alerces de más de 1.000 años incluidos.

Ya en Puerto Blest, el maravilloso recorrido incluye las márgenes del Lago Frías y el regreso por el lago con el Cerro Tronador como guardián imponente a espaldas de los navegantes.

El precio de la excursión a Puerto Blest ronda entre los 17.000 y 27.000 pesos, dependiendo de la agencia, los servicios que se incluyan (comida y traslados desde el centro hasta Puerto Pañuelo, por ejemplo). Además, se debe abonar la tasa de ingreso al Parque Nacional Nahuel Huapi que, en promedio, cuesta 1.000 pesos.

Modo vacaciones: 5 actividades imperdibles para disfrutar del verano de Bariloche en 3 días. Foto: Instagram @barilochear

Como alternativa a la excursión a Puerto Blest asoma aquella -también en catamarán y vía lago- a la Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes. La navegación demora una hora, el punto de partida también es Puerto Pañuelos, mientras que la llegada es el mencionado bosque, ubicado en la península de Quetrihué. Un dato anecdótico es que el mismísimo Bosque de Arrayanes inspiró a los dibujantes de Disney para dar vida a las locaciones de la película Bambi (1942).

La segunda parte de la excursión incluye la Isla Victoria, donde los visitantes pueden bajar y disfrutar de un paisaje de ensueño, con flora autóctona. Llegando a Playa del Toro, el espectáculo agrega -además- un condimento histórico, ya que se pueden observar las pinturas rupestres de los pueblos originarios de la zona.

La excursión a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes parte desde los 14.000 pesos.

Para el final de cualquiera de estas dos excursiones, y aprovechando que el Puerto Pañuelo se encuentra a una cortísima distancia, no se puede dejar de visitar -por afuera- el mítico y lujoso hotel Llao Llao, ubicado en esta zona de las afueras de Bariloche y enclavado en un paraíso que permite disfrutar de la naturaleza como otras pocas locaciones y miradores lo permiten.

Modo vacaciones: 5 actividades imperdibles para disfrutar del verano de Bariloche en 3 días. Foto: Instagram @barilochear

Día 3. Circuito Chico con Colonia Suiza y vuelta a casa

Ya el domingo, aprovechando el buen tiempo y lo mayor posible la luz solar, la recomendación es dejar el alojamiento temprano (si hay que hacer check out, consultar por la posibilidad de dejar el equipaje en un depósito del lugar) e ir hacia el siempre atrapante Circuito Chico. Se trata de un recorrido ubicado a 18 kilómetros al oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche y que, con más tiempo -y estado físico- hasta se puede recorrer en bicicleta o caminando.

Modo vacaciones: 5 actividades imperdibles para disfrutar del verano de Bariloche en 3 días. Foto: Instagram @deniskast

Es un recorrido ideal para disfrutar tranquilo, mate y cámara en mano, detenerse a disfrutar del paisaje y lo hipnótico del lago Moreno a través de los miradores y continuar, siempre intentando mantener la mente en blanco. Una alternativa para el almuerzo, desviándose un poco, es visitar la Colonia Suiza. Allí se puede disfrutar de las casas de té, las construcciones tradicionales, ferias y hasta de un delicioso almuerzo preparado con el método curanto (los domingos se prepara y es una de las atracciones del lugar).

Después de almorzar y de completar el recorrido por Colonia Suiza y el Circuito Chico, llegará el momento de regresar a por el equipaje e ir al aeropuerto para tomar el avión que nos devolverá a Mendoza.