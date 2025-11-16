Miles de mendocinos disfrutan frente a Casa de Gobierno el show gratis de Miranda

La segunda noche de la Peatonal copó el Parque Cívico. Vino, música e intervenciones artísticas.

A las 22, la Peatonal del Vino llegó a su punto más alto. Frente a la Casa de Gobierno, Miranda tejió un show único. Y gratis, para una multitud de mendocinos que cantaron los hits a viva voz.

Antes calentó el escenario la banda de Mendoza que está copando el país, Gauchito Club. La feria de vinos en plena ciudad exhibió grandes éxitos y una puesta en escena única, tanto de la banda mendocina como la que está rompiendo capacidades en todo el país con el show "Hotel Miranda".

En ese marco, cerca de 80 mil personas bailaron siguiendo hits en altísima calidad de sonido como "Me gusta" y "Hace rato".

Peatonal del Vino y mucho más que vino El evento volvió después de seis años. Se trató de dos días a pura música, que comenzó a puro electrónica en la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico. Allí se encuentra el escenario de este gran evento que conjuga vino, gastronomía, música y arte.

En todo el fin de semana, cerca de 100 mil espectadores disfrutaron de la Peatonal de Vino. Además del show, varias bodegas acercaron sus productos a los mendocinos y turistas que encontraron un combo de vino y música. Pero además del protagonismo de la vid, también tomaron relevancia las degustaciones de cervezas artesanales, patio de comidas y stands de productos varios.