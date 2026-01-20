Miércoles caluroso y con alerta por tormentas en Mendoza: a qué hora y las zonas alcanzadas

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable en algunas zonas de la provincia y con vientos del sureste.

Para este miércoles 21 de enero, está pronosticada una jornada calurosa con nubosidad variable y alerta por tormentas en distintas zonas de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un martes caluroso en pleno verano, para este miércoles están previstas tormentas. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 22°C.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará durante la tarde/noche a los departamentos de San Rafael, General Alvear, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Santa Rosa, Junín y zonas de precordillera.

Alerta por tormentas “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, indica el SMN.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al jueves está prevista una jornada calurosa con nubosidad variable y donde persistirán las tormentas. La máxima será de 36°C y la mínima de 23°C.

En tanto el viernes está pronosticada una jornada parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura y vientos del sector sur. La máxima será de 35°C y la mínima de 23°C.