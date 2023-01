Menos del 5% de los mendocinos tienen las cinco dosis contra Covid

El interés por la vacunación Covid ha ido en descenso sostenido. De la explosión de demanda, ni bien se habilitó en diciembre de 2020, cada instancia ha ido perdiendo adeptos. Así las cosas, en Mendoza, menos del 5% de quienes tienen esquema primario completo se colocaron el tercer refuerzo, el último habilitado.

En la provincia 1.576.250 personas tienen esquema inicial, esto involucra quienes recibieron primera y segunda dosis y una pequeña parte que recibió el inoculante de dosis única. De ellos, 73.950 se colocaron el tercer refuerzo, esto es 4,69%.

La baja en la vacunación con refuerzos ha sido progresiva y en paralelo con una mejora en las condiciones epidemiológicas de la pandemia: la mayoría de los casos son leves o asintomáticos, bajó radicalmente la cantidad de internados y de fallecidos y por ende, la ocupación de camas dentro del sistema, la gran preocupación durante el primer año, en 2020.

De este modo, el primer refuerzo se lo colocaron 891.523 personas, es decir 56% del total con esquema primario, y el segundo 302.813, lo que es 19% de aquel.

Más notorio aún es si calcula la pérdida entre las diversas instancias: entre el esquema completo y el primer refuerzo podría decirse que se vacunó la mitad, entre el primer refuerzo y el segundo, sólo quedó el 34% con calendario actualizado y entre el segundo y el tercero sólo accedió una cuarta parte de los anteriores (24%).

Protección en las condiciones actuales

Las autoridades advierten que el virus sigue circulando y convocan a vacunarse a toda la población con prioridad de los grupos más vulnerables. Lo que señalan es que la gente, en las nuevas condiciones, ha perdido percepción de riesgo. La última pequeña ola de hace unas semanas generó más interés, en parte empujado por las vacaciones y la preferencia de moverse protegido pero no alcanzó a revertir la escasa demanda. Ahora, con la nueva baja de casos quizás se mantengan estas condiciones, aunque la llegada de las vacunas bivalentes, desarrollo mejorados, que se espera lleguen a la provincia la próxima semana, quizás generen un nuevo empujoncito.

Cabe preguntarse si la circulación constante del virus, los contagios y la posibilidad de contacto quizás de manera asintomática pueden potenciar la protección y atenuar el impacto de la escasa vacunación. Ante la consulta sobre si los criterios en esta etapa de circulación endémica podrían haberse flexibilidad los expertos sostienen que aún no.

Tampoco la posibilidad de que empiece a considerarse como la vacuna antigripa, específicamente para grupos de riego.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Los criterios no han cambiado, se considera vacunación completa si completó refuerzos, especialmente los mayores de 50 años. Con los asintomáticos no sabemos cuánto tiempo están protegidos versus los que tuvieron síntomas, aunque fueran leves por estar previamente vacunados”, explicó la médica infectóloga Elena Obieta, referente de la Sociedad Argentina de Infectología. Esto aunque la infección natural es cómo un booster o refuerzo.

“Hay una memoria celular de inmunidad, pero no es medible . Por eso hay que insistir en la vacunación, más cuando no sabés si tuviste o no Covid natural”, señaló y agregó: “Tampoco hay métodos validados para medir anticuerpos.

Como desde el principio de la vacunación y como suicide con otras vacunas, los que más empujan los números de vacunados son los adultos mayores. “Son los que tienen mayor percepción de riesgo, los mayores de 50 tienen más riesgo por mortalidad por Covid, sobre todo mayores de 65 años, a más edad más percepción de riesgo, son los que siempre han cumplido más incluso con antigripal”, destacó la directora de Epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi.

La funcionaria coincidió en la importancia de mantener al día los refuerzos, con una distancia de cuatro meses e indicado para toda la población “porque todavía hay riesgo de enfermar y de morir”.

“Hay muchas reinfecciones, hay quienes han tenido Covid por la primera cepa y luego por sublinajes”, destacó.

Y explicó: “Con la aparición de variantes y sublinajes es que la gente aún con vacunas se ha enfermado y esa enfermedad nueva hace un refuerzo en su inmunidad”.

Recordaron que si una persona tiene diagnóstico de Covid y tenía vacunación incompleta debe esperar 90 días y vacunarse con el refuerzo.