21 de junio de 2026 - 09:37

Transforman un tren abandonado en un hospital rodante: el objetivo es llevar atención médica gratuita a miles de personas.

La formación ferroviaria, que estuvo abandonada en Tafí Viejo, cuenta con 11 vagones adaptados con consultorios médicos, oficinas del RENAPER y hasta un microcine.

Asi luce el Tren 25 de Mayo que ofrece atención médica gratuita.

Asi luce el Tren 25 de Mayo que ofrece atención médica gratuita.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Tren 25 de Mayo ha regresado oficialmente a las vías tras un proceso de recuperación impulsado por el Ministerio de Capital Humano. Esta formación ferroviaria, que permaneció abandonada durante años en Tucumán, recorre actualmente la provincia de Chaco ofreciendo servicios sanitarios, educativos y culturales gratuitos para los ciudadanos de diversas localidades.

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La puesta en valor de esta estructura ferroviaria permite que comunidades alejadas de los centros urbanos accedan a prestaciones esenciales sin costo alguno. El tren inició su itinerario el pasado 1 de junio en la provincia de Chaco y tiene previsto visitar estaciones clave como Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia, donde permanecerá operativo hasta el próximo 3 de julio.

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¿Qué servicios médicos y trámites ofrece el Tren 25 de Mayo?

La formación consta de 11 vagones íntegramente adaptados para funcionar como unidades móviles de atención social y sanitaria. Entre las mejoras tecnológicas incorporadas se destaca un nuevo vagón equipado con mamógrafo y equipo de rayos X, además de un vagón odontológico que cuenta con dos sillones completos para la atención de los pacientes. Estas adiciones tecnológicas transforman al tren en un hospital rodante capaz de realizar diagnósticos preventivos directamente en cada territorio.

El equipo de profesionales a bordo está integrado por médicos generalistas, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos y otros especialistas. Estos expertos trabajan de manera coordinada con las autoridades provinciales y municipales para asegurar que la atención llegue a quienes más la necesitan en cada parada. Además de la salud, el tren funciona como un centro de gestión administrativa permanente, facilitando oficinas de ANSES y del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para tramitar documentos y diversas prestaciones sociales.

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Un microcine y cultura gratuita en cada parada

La propuesta no se agota en la asistencia técnica o sanitaria estrictamente profesional. El Tren 25 de Mayo también cumple una función recreativa y cultural a través de un vagón específicamente diseñado como microcine para la comunidad. Esta combinación de servicios busca integrar el desarrollo social con el acceso a la cultura recreativa en cada una de las paradas programadas en su extenso recorrido nacional.

La recuperación de este tren, que anteriormente se encontraba deteriorado en los talleres de Tafí Viejo, representa un esfuerzo institucional por descentralizar los servicios del Estado. Al trasladarse por las vías del interior del país, la formación lleva consigo consultorios de atención médica y social que permiten resolver trámites y consultas de salud que, de otro modo, requerirían traslados costosos para los habitantes de las localidades chaqueñas beneficiadas en esta etapa específica.

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