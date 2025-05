Menores y billeteras virtuales: Félix González habló en Aconcagua Radio sobre la nueva ley que lo regula

"Nadie se imagina a un pibe de 13 años metido en el casino a las 3 de la mañana. Pero puede estar en su habitación apostando perfectamente", advirtió el legislador. "Porque nuestra legislación está prevista para evitar ir al casino físico. Ahora, si no hay una mirada sobre la billetera virtual, si a mí como padre no me das la posibilidad de que efectivamente pueda mirar qué está pasando en la billetera, me dejás imposibilitado de que ejerza la patria potestad, que pueda acompañar a mi hijo", agregó.