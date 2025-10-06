Mendoza disfrutará de temperaturas agradables este martes: cuál será la máxima y la mínima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza. El miércoles se mantendrá el mismo tiempo.

Luego de un lunes que amaneció con heladas parciales, pero que durante el día fue mejorando, el pronóstico del tiempo informa que la temperatura se mantendrá agradable en Mendoza. Máximas cercanas a los 25°C, el cielo totalmente despejado y vientos moderados, sin causar ninguna alarma para los mendocinos.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “buen tiempo” este martes 7 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 25°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.