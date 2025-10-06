Mendoza disfrutará de temperaturas agradables este martes: cuál será la máxima y la mínima

Luego de un lunes que amaneció con heladas parciales, pero que durante el día fue mejorando, el pronóstico del tiempo informa que la temperatura se mantendrá agradable en Mendoza. Máximas cercanas a los 25°C, el cielo totalmente despejado y vientos moderados, sin causar ninguna alarma para los mendocinos.
Temperatura para este martes
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “buen tiempo” este martes 7 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 25°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Miércoles: seguirá el tiempo agradable
El miércoles 8 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 11°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.