Mendoza disfrutará de temperaturas agradables este martes: cuál será la máxima y la mínima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza. El miércoles se mantendrá el mismo tiempo.

Buen tiempo este martes en Mendoza.

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “buen tiempo” este martes 7 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 25°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Miércoles: seguirá el tiempo agradable

El miércoles 8 de octubre la temperatura tendrá un leve ascenso, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 28°C y una mínima de 11°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.

