Mendoza creó el Registro Provincial de Gastronomía Turística: de qué se trata

La actualización normativa se enmarca en los reconocimientos internacionales obtenidos por la provincia, como la Guía Michelin y la Academia Iberoamericana de Gastronomía.

El Ente Mendoza Turismo (EMETUR) dispuso este miércoles una nueva regulación para el sector gastronómico vinculado al turismo en la provincia, mediante la Resolución 477. La norma reemplaza a la anterior de 1994 y establece la creación del Registro Provincial de Gastronomía Turística, con el objetivo de consolidar esta actividad como un producto identitario y estratégico.

La medida se fundamenta en la Ley Provincial 8845, que declara al turismo como industria de interés provincial, y responde al creciente reconocimiento que la gastronomía ha alcanzado en los últimos años, tanto en lo cultural como en lo económico.

El documento desataca que desde 2019, Mendoza viene impulsando el Foro de Origen e Identidad Gastronómica, con mesas de trabajo en los 18 departamentos, que derivaron en un diagnóstico cualitativo y en la creación del Observatorio de Turismo Gastronómico.

Según datos de ONU Turismo, más de un tercio del gasto de un visitante se destina a la comida. Estos insumos dieron forma al Plan de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza (DIGAM).

En paralelo, la provincia recibió reconocimientos internacionales como la distinción de Capital Iberoamericana de la Gastronomía y el Vino en 2023 y 2024, y su inclusión en la Guía Michelin desde 2023, donde obtuvo seis estrellas rojas, cinco verdes y 19 recomendaciones.