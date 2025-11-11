Mendoza, con buen tiempo: la máxima y la mínima para este miércoles 12 de noviembre

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo prevé alerta amarilla por tormentas.

Este miércoles se anticipan “buenas condiciones meteorológicas” en Mendoza tras un lunes marcado por la inestabilidad. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará en los 27°C, mientras que la mínima continuará cercana a los 14°C. A continuación, el detalle de ambos días.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad en disminución” este miércoles 12 de noviembre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 27°C, mientras que la mínima será de 14°C, con vientos leves del este. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

Jueves: alerta por tormentas El jueves 13 de noviembre la temperatura tendrá un marcado ascenso. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 13°C, con vientos leves del noreste. Además, rige una alerta amarilla por tormentas aisladas en algunas zonas. En la Cordillera se anticipan nevadas.