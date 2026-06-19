Mendocinos detenidos por llevar ayuda a Gaza: tras casi un mes, sus familias pudieron verlos por videollamada

Los mendocinos Lucas Aguilera y María Paula "Pili" Giménez continúan detenidos en Libia del Este mientras avanzan las gestiones diplomáticas y legales para conocer los motivos de su arresto. Aunque la preocupación persiste, en las últimas horas sus familiares recibieron una noticia alentadora : pudieron ver a los activistas mendocinos por primera vez a través de una videollamada .

"Solo llevaban ayuda y no sabemos nada de ellos": quiénes son los mendocinos que iban a Gaza y fueron detenidos

Aguilera y Giménez forman parte del convoy humanitario internacional "Global Sumud Maghreb" , que transportaba ayuda destinada a la población civil de Gaza . Fueron detenidos junto a otros ocho activistas de todo el mundo el pasado 24 de mayo por autoridades militares de Libia del Este .

Alberto "Beto" Aguilera , hermano de Lucas, confirmó que la familia pudo mantener un contacto visual con el mendocino luego de casi un mes de incertidumbre.

Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron detenidos en Libia cuando participaban del convoy que lleva ayuda humanitaria a Gaza.

"Los chicos están bien . Ayer Lucas pudo hacer una videollamada y estuvo con mi hermana, sus hijos, la madre de sus hijos . Lo pudimos ver. Se ve bien, se ve bien de semblante ", relató a Los Andes .

Según explicó, aunque el desgaste emocional es evidente por el tiempo que llevan privados de la libertad , ambos se encuentran en condiciones aceptables . "Obviamente muy afectados todavía por el tiempo que llevan, pero dentro de todo bien ", señaló.

Ya son 5 días sin noticias de los mendocinos detenidos llevando ayuda a Gaza: pidieron mejores condiciones de detención Los mendocinos formaban para de una misión que llevaba ayuda humanitaria a Gaza para asistir a la población civil afectada por la guerra. Gentileza: Agencia NODAL

Además, informó que el cónsul de Portugal logró visitarlos y les entregó libros para que pudieran leer.

Intervención de la ONU y gestiones diplomáticas

Mientras continúa la detención, organismos internacionales y representantes consulares comenzaron a intensificar las gestiones para acceder a los voluntarios.

"Tuvimos comunicación con la ONU, donde ya hay un equipo en la zona pidiendo los permisos para verlo", indicó Aguilera. También explicó que el equipo de abogados que representa a los detenidos ya inició los trámites necesarios para brindarles asistencia legal.

Lucas Aguilera 2

De acuerdo con el familiar, uno de los principales objetivos es conocer formalmente las razones de la detención. "El equipo de abogados ya está pidiendo los permisos, esperando que se los autoricen para hacerle la asistencia legal", sostuvo.

La Cruz Roja aún no pudo ingresar

Otra de las preocupaciones de las familias es la imposibilidad de que la Cruz Roja acceda al lugar de detención.

"La Cruz Roja no ha podido llegar", explicó "Beto" Aguilera. Ante esta situación, distintos consulados comenzaron a gestionar permisos de manera directa.

Paula Giménez 2

Según detalló, representantes diplomáticos de Italia, España y Portugal ya realizaron gestiones, mientras que ahora se espera la intervención del consulado argentino.

"El cónsul argentino también ya está pidiendo los permisos. Están activando todo eso porque la Cruz Roja no está pudiendo llegar", afirmó.

A la espera de respuestas

A casi un mes de la detención, las familias siguen reclamando información oficial sobre la situación judicial de los dos mendocinos.

Lucas Aguilera 1

"Seguimos esperando que llegue un representante del consulado argentino para que certifique todo esto y que ya lleguen los abogados para que le den la información de cuál es el motivo de la detención", expresó Aguilera.

Paula Giménez

Tras casi un mes sin poder verlo, la videollamada llevó algo de tranquilidad a los seres queridos de Lucas Aguilera. "Ya estamos en el día 25 o 26. Lo importante es que pudimos verlo por primera vez en una videollamada. Esa es una buena noticia", concluyó "Beto".