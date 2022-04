Mendocino en Perú: “Lo que está pasando es parecido al ´que se vayan todos´ del 2001 en Argentina”.

Pablo Laterra es mendocino y se despeña como ingeniero electrónico. La empresa para la que trabaja en Argentina decidió abrir una sede en Perú y el fue enviado en marzo de 2019 para hacerla funcionar. Comenzó en un nuevo territorio, en muchos aspectos distinto al argentino, sin embargo con esfuerzo y sacrificio cumplió su cometido y ya emplea a 20 personas.

Ya radicado hace tres años en ese país, Pablo contó a Los Andes que “Perú tiene una estabilidad económica, para lo que es Latinoamérica, bastante buena. Si bien ha empeorado por la pandemia sigue siendo una economía solida con respecto a la de Argentina”.

En sintonía con esto, en Perú se registró la mayor cantidad de muertes por Covid-19 en el mundo. Según Laterra esto se debe a que “el sistema de salud es muy caro y no es del todo bueno”.

De todas maneras este panorama delicado de salud pública no es el único problema que enfrentó el pueblo peruano. El ambiente político también está convulsionado desde hace tiempo y se refleja en el descontento social actual. A modo de contextualización Pablo afirmó que “los últimos cinco presidentes de Perú no han terminado su mandato, de hecho han estado presos”. Concretamente se refiere a los ex funcionarios Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kucynski.

“Uno de ellos (Alan García) se suicidó cuando lo iba a arrestar. Y la verdad es que las últimas elecciones (2021) fueron bastante traumáticas para Perú porque habían muchos candidatos y los dos que llegaron al balotaje llegaron con menos del quince por ciento de los votos. Esto te da una pauta de que en realidad la gran mayoría de la población no quería votar a ninguno de los dos”, aseguró el mendocino.

Entre estos dos candidatos que llegaron al balotaje se encontraba Pedro Castillo, actual presidente peruano. “Eran dos sistemas extremadamente antagónicos: Alberto Fujimori, el cual está visto por gran parte de la población como un signo de la corrupción y por otro lado Castillo, quien admitió en una entrevista para CNN que no estaba preparado para el cargo de presidente y que, de hecho, está aprendiendo. Mientras él aprende, 32 millones de peruanos lo sufren”, se lamenta Pablo.

Con respecto a esto, Laterra comentó que “apenas Castillo asumió dijo que iba a estatizar absolutamente todo, después cuando llegó al poder se dio cuenta que no podía hacerlo, básicamente no ha hecho mucho. Lo que si hizo fue cambiar a todos sus ministros alrededor de cinco veces en ocho meses que es lo que lleva su mandato”.

”Aquí, la gente no está acostumbrada a las manifestaciones. No suelen pasar”, afirma Laterra.

La gota que rebalsó el vaso

De acuerdo al testimonio de Pablo, lo que terminó de desatar el descontento fue un paro de trasportistas que se dio el día lunes por el aumento de combustibles. Estas manifestaciones derivaron en saqueos, los cuales se dieron principalmente en la zona céntrica de Lima. “Pedro Castillo para evitar una escalada mayor del conflicto decretó la inmovilización obligatoria para el día martes y miércoles. Esta medida la anunció a las 23.00 del lunes. Mucha gente no se enteró, salió a trabajar como todos los días y se encontró con este panorama”.

“Decretar inmovilización obligatoria para frenar protestas contra el propio gobierno se tomó como una medida hiper represiva por lo cual el efecto fue más bien el contrario y terminó saliendo todo el pueblo a la calle”, detalló Pablo.

Los ciudadanos primero reclamaron en contra de la inmovilización, sin embargo, el principal pedido es “que se vaya no solo Castillo, si no que se vallan todos”, manifiesta Laterra.

Internas políticas y “que se vayan todos”

Por si fuera poco, detalla Pablo que “el problema también se debe a que el Poder Legislativo y el Ejecutivo están enemistados. La gente no quiere a ninguno de los dos. Lo que está pasando ahora es bastante parecido al ´que se vayan todos´ del 2001 en Argentina”.

De hecho, los cacerolazos que llevó a cabo el pueblo peruano en la jornada del martes, rememoraban el método de protestas que comenzó en Argentina en esos años, en el cual las ollas vacías representaban el hambre.

Los principales focos de protesta

Los mayores focos son en Lima, allí las protestas terminaron con gases lacrimógenos y, hasta el momento, han muerto seis personas. “Aquí en Perú, la gente no está acostumbrada a las manifestaciones. No suelen pasar”, dijo Laterra.

Figura de Vacancia y antecedentes

En Perú está lo que se conoce como Figura de Vacancia: “El Congreso puede sacar a un presidente por distintas incapacidades. En 2020 sacaron al mandatario Martín Vizcarra”, detalló Pablo.

“Lo destituyeron por lo que se llama ´incapacidad moral´. Desde el Congreso dijeron que el funcionario, tenía denuncia por corrupción. El tema es que de los congresistas que lo votaron, el 90% tiene causas de corrupción”, comentó en tono irónico Laterra.

Vizcarra fue relevado por Manuel Merino de Lama, quien se desempeñaba como presidente del Congreso. La imagen pública de Lama era muy negativa y fue por esto que, tras su nombramiento, se dio una de las protestas más grandes de la historia de Perú, la cual dejó como saldo dos muertos. Finalmente el 15 de noviembre, a solo dos día de asumir, Manuel Merino tuvo que renunciar.

“En ese momento el pueblo peruano se dio cuenta del gran poder que tenía. De hecho mis amigos y conocidos de aquí estaban sorprendidos por la marcha, yo los miraba y les decía que en Argentina todo el tiempo teníamos este tipo de manifestaciones. Es decir, para los argentinos son acontecimiento normales, sin embargo para Perú, no. No es normal para ellos que haya un piquete, que corten una calle o una ruta”, reflexionó Pablo.

También el joven señaló que “últimamente el descontento social está bastante complicado y el impacto económico está afectando a la población de bajos recursos. Es por esto es que hay más movilizaciones que en otras épocas”.

-¿Crees que Pedro Castillo va a renunciar?

-No sé si va a renunciar o lo van a terminar “vacando”, la verdad, no creo que termine el año.