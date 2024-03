Así luce hoy Wendy Sulca, la cantante peruana que fue sensación en internet por sus canciones “La tetita” y “Cerveza”

El trío de artistas latinoamericanos conformado por Delfín Hasta el Fin, La Tigresa del Oriente y Wendy Sulca se ganó el corazón del público latino hace años, llegando a ser parte del cartel de festivales internacionales como el YouFest de Argentina en 2009, y participando en eventos en Colombia, Ecuador, Chile, México, y España. Sin embargo, el tiempo pasa y sus protagonistas han evolucionado, especialmente Wendy Sulca, quien ahora, a sus 27 años, se destaca como cantante y actriz.

Wendy Sulca logró una notable trayectoria en la industria del entretenimiento, siendo invitada en programas de televisión como La Voz Perú y La Voz Chile, además de desempeñarse como presentadora en los MTV Millennial Awards. Además, incursionó en el cine, protagonizando dos películas, y colaboró con reconocidos artistas como Fito Páez , Miss Bolivia, Rubén Albarrán, Café Tacvba y Susana Baca.

Así luce hoy Wendy Sulca, la cantante peruana que fue sensación de internet por sus canciones “La tetita” y “Cerveza”. Foto: Instagram.

El humor siempre fue parte de la personalidad de Wendy, quien ahora se sumó a una tendencia popular en las redes sociales al grabar un vídeo de presentación en formato “soy... y obviamente que...”. En este divertido vídeo, la cantante hace referencia a algunos de sus mayores éxitos musicales, como “La Tetita” que tiene 23 millones de reproducciones en YouTube y “Cerveza” que posee 30 millones, mientras bromea con su pronunciación particular y los memes que surgieron a su alrededor hace más de 15 años.

“Soy Wendy Sulca y obviamente siempre me preguntan si soy la de La Tetita”, dice Wendy al principio del video mientras pasea por una plaza.

“Soy Wendy Sulca y no, no me gusta la cermeza”, sigue, haciendo referencia a su canción “Cerveza, cerveza” en la que pronunciaba mal la palabra cerveza. Allí ella bromea con los memes que le hicieron cuando ella era tan solo una niña por su pronunciación.

“Por supuesto que ya no tengo ocho años de edad”, declara en tono jocoso, refiriéndose a su popularidad durante su infancia en la industria del entretenimiento y finaliza: “Soy Wendy Sulca y obviamente no vuelvo a mandar saludos a tu tía Rosa Melano”.