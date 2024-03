Un bar decidió ponerle un límite a sus clientes y se volvió viral: “Ni la comida viene en lata ni los camareros vuelan”

Los carteles en los restaurantes no solo son decorativos, sino que ahora transmiten mensajes directos y concretos. En este sentido, la hamburguesería El Drago, en Las Palmas, España, se volvió viral por sus mensajes claros hacia sus clientes.

La cuenta de X (ex Twitter), “Soy Camarero”, famosa por compartir publicaciones relacionadas con la gastranomia, mostró los carteles colocados en este establecimiento.

Uno de ellos reza: “Ni la comida viene en lata ni los camareros vuelan, paciencia por favor”. Este mensaje apunta a los comensales impacientes por la espera en el servicio. Además, agregaron: “Se rumorea que el cliente debería tener menos razón y más educación”, desafiando el cliché de que el cliente siempre tiene la razón.

Uno de los carteles que muestra el lugar

Un segundo cartel, ubicado en el interior del local, especifica que las “últimas consumiciones se servirán 10 minutos antes de la hora de cierre”. También aclara: “Nuestros camareros son personas como tú, con familia, vida fuera del trabajo y los mismos derechos laborales”.

"Nuestros empleados son personas como tú"

Estos mensajes, además de ser directos, buscan promover la comprensión y el respeto hacia los trabajadores del establecimiento, mientras que recuerdan a los clientes la importancia de la paciencia y la consideración hacia el personal de servicio.

El posteo se viralizó y recivió miles de vistas. Entre los comentarios se puede leer “Bravo por el dueño pero es penoso que lo tenga que recordar”; “Que triste tener que poner carteles con esos mensajes que cualquier persona con un mínimo de empatía y respeto por el trabajo de los demás no tendría necesidad de leer porque ya le nace del sentido común. Un saludo desde la Palma, la isla bonita”

"El cliente siempre tiene la razón" ya pasó de moda

También hay quienes no acuerdan con esta política y colocan sus opiniones en el posteo. “Está bien que se mire por los trabajadores, pero aún así, las horas a las que se sirve son demasiadas ajustadas. Si la cocina cierra a las 21:30, quiere decir que si pides a las 21:20, más la preparación, comes a las 21:35. Y lo mismo con las consumiciones”: “No le veo sentido....mala organización veo ahí y por eso hacen esperar. por otra parte no hace falta decir eso, simplemente se dice que está cerrado y basta. Ese establecimiento tiene las horas contadas”

