Mendocino diseñó su propio álbum y figuritas de Qatar 2022: vende el pack completo en las redes

Ezequiel Moreno tiene 22 años, es diseñador gráfico y vive en Villanueva (Guaymallén). Como tantos otros millones de habitantes del planeta Tierra, Eze está surfeando la ola de pasión y efervescencia que genera la Copa del Mundo Qatar 2022, el mundial de fútbol que comenzará en noviembre próximo, en aquel país asiático y que ya desde la previa despierta una pasión incomparable.

Esa misma fiebre lo ha llevado -también como a cientos de miles de personas- a apasionarse con el álbum de figuritas con las 32 selecciones y sus jugadores que participarán del evento.

Sin embargo, prefirió canalizar su pasión y la tendencia mundialista de una manera especial y rentable para él mismo: diseñó, creó, imprimió y sacó a la venta su propio álbum de figuritas, con cromos autoadhesivos (misma metodología que las oficiales) y con las imágenes de cada uno de los jugadores y las selecciones que participarán del mundial.

“Álbum ideal para la gente que quiera tener uno económico y no le importe el ‘qué dirán’ de las demás personas. Álbum Qatar 2022 GfxArgentina. El álbum de Qatar 2022 es de mi marca, GfxArgentina. NO ES PANINI. Tiene en total 670 figuritas. Tiene planilla para tachar las figuritas que vayas teniendo. El diseño de las páginas, figuritas, sobres y cajas está hecho por mí. La caja va con las figuritas para completar el álbum”, lo ofrece Ezequiel en el Market Place de Facebook y a un precio que, si bien es considerable, está por debajo de lo que se calcula -como mínimo- hace falta invertir para completar el álbum oficial de figuritas, con licencia de FIFA.

Un mendocino creó su álbum de Qatar 2022 y lo vende en las redes con todas las figuritas: cuánto cuesta. Foto: Ezequiel Moreno.

Ezequiel ofrece el álbum de su creación -en papel impresión, de buena calidad-, y la caja cerrada (con packaging acorde a la ocasión) con las 670 figuritas en su interior -sin repetidas- a 17.500 pesos cada combo. Incluso, tiene hasta precios promocionales para quienes lo encargue “en cantidad”.

Y si bien destinar ese monto de dinero es una inversión importante, así y todo está por debajo de los más de 26.000 pesos -de base- que hace falta gastar en el álbum y las figuritas de Panini si uno tiene intenciones de llenarlo. Y hablamos de esta inversión como base, ya que se calculan 26.000 pesos en el utópico y empíricamente imposible caso de que al coleccionista no le toque ni una sola figurita repetida.

El detalle es que, con números y un escenario más realistas -uno en el que toquen figuritas repetidas y las personas participen de los encuentros multitudinarios para intercambiarlas-, se pueden llegar a necesitar entre 80.000 y 100.000 pesos para llenar el álbum de Panini y sus 860 figuritas (a las selecciones y sus jugadores se le suman las figuritas especiales con escudos, estadios, la mascota y la pelota del mundial y las imágenes de los campeones del mundo a lo largo de toda la historia).

“Se me ocurrió hacer mi propio álbum cuando vi un video del de Panini, antes de que saliera a la venta. Creí que sería una buena idea para mi marca, y estuve más de dos semanas diseñando todo: tapas, hojas, figuritas y el propio packaging. El primero lo saqué a la venta a fines de agosto y ahora tengo 3 más conmigo, listos para entregar. Pero los voy imprimiendo en la medida en que la gente me los pide”, cuenta Ezequiel a Los Andes.

“Desde el primer momento le aclaro a la gente que no es el álbum oficial, a mucha gente le gusta y a otra, directamente no. Pero yo ofrezco la opción de completar el álbum y con figuritas distintas. Las figuritas son autoadhesivas, pero los jugadores están en situación de juego, no posando”, explica el joven emprendedor que encontró en el mundial una alternativa.

Incluso, hasta se dio el lujo de incluir a algunos jugadores que -de acuerdo a su criterio personal- está seguro de que irán al mundial y que no han sido incluidos en las figuritas con licencia oficial.

Un mendocino creó su álbum de Qatar 2022 y lo vende en las redes con todas las figuritas: cuánto cuesta. Foto: Ezequiel Moreno.

Por cuenta propia, Ezequiel Moreno y su marca trabajan en el diseño de logos e imágenes personales para distintos clientes. Sin embargo, es la primera vez en que incursiona en el atrapante mundo de los álbumes de colección. “Lo quería hacer también sobre la UEFA Champions League, pero no llegué. Luego de lo que ha sido el éxito con el del mundial, ya tengo decidido hacer nuevos álbumes de la Copa Libertadores, por ejemplo, y de otras copas”, se sincera el joven, quien es fanático de River y se define a sí mismo como “muy futbolero”.

Una opción “gasolera” para los coleccionistas y con figuritas inéditas

El álbum de figuritas de la Copa del Mundo Qatar 2022 “made in Mendoza”, diseñado y fabricado por Ezequiel Moreno y su propia marca tiene su tapa y contratapa impresas en papel ilustración (fotográfico), mientras que cada una de las hojas del álbum está impresa en papel obra, que es el mismo de las revistas. Por cada selección hay 19 figuritas, divididas en el escudo de cada equipo y 18 jugadores.

Las figuritas, en tanto, cuentan con la medida estándar de los cromos oficiales -6,8 cm x 4,5 cm- y son autoadhesivas, por lo que vienen con una lámina de papel en la parte dorsal que se desprende para poder pegarlas en su lugar dentro del álbum. “Se pegan de la misma manera que las oficiales. En cuanto a la foto de cada selección formada, que es la que se saca antes de cada partido, preferí no llevarla como figurita, sino que esté impresa como parte de cada página, en el álbum”, se explaya el mendocino.

Un mendocino creó su álbum de Qatar 2022 y lo vende en las redes con todas las figuritas: cuánto cuesta. Foto: Ezequiel Moreno.

El álbum mundialista creado por este mendocino cuenta, además, con 134 paquetes de figuritas, guardadas en sus respectivos sobres que, a su vez, se entregan en una caja cerrada y diseñada especialmente para la ocasión. En su interior están las 670 figuritas para pegar -y completar- los campos en todas las páginas.

“No hay figuritas repetidas, porque cada pedido se entrega con el álbum y todas las figuritas necesarias para llenarlo. Mucha gente me ha preguntado si vendo las figuritas solas, pero la respuesta es que no. Yo vendo el combo, porque mi edición tiene algunos jugadores que en el álbum oficial no están. En algunas selecciones no sabía bien quiénes serían los convocados y me guié por los jugadores que tenían más partidos jugados”, describe Ezequiel sobre el trabajo de seguimiento que ha hecho para elegir los jugadores siguiendo un criterio distinto al oficial.

En el caso de Argentina, por ejemplo, el diseñador gráfico mendocino incluyó entre las figuritas las imágenes de Paulo Dybala, de Lisandro Martínez y de Nicolás Tagliafico, tres jugadores con continuidad y protagonismo en “la Scaloneta”, pero que brillan por su ausencia en el álbum de Panini.

Un mendocino creó su álbum de Qatar 2022 y lo vende en las redes con todas las figuritas: cuánto cuesta. Foto: Ezequiel Moreno.

Resistente a las críticas, agradecido con los halagos

Ni bien Ezequiel compartió en los grupos de Facebook de compra y venta centrados en Mendoza el ofrecimiento de su propio álbum del Mundial para completar, las reacciones de los usuarios fueron de lo más variadas. No faltaron, por ejemplo, quienes agradecieron y resaltaron el emprendimiento, e hicieron sus propios encargos.

“Ya he vendido álbumes en la Ciudad de Mendoza, en San Rafael y hasta en Neuquén. Mucha gente me ha escrito para agradecerme y hacerme saber que le parece una muy buena opción para coleccionistas. Más teniendo en cuenta que cada paquete de figuritas oficiales -trae 5- se vende a aproximadamente 180 pesos, y no se está consiguiendo siempre. Eso también lleva a que la gente se incline por esta opción”, reconoce el joven, quien descubrió la magia del Photoshop a los 11 años y no hubo marcha atrás desde entonces.

Sin embargo, entre tantos mensajes, no faltan tampoco las críticas -¡cuándo no, en las redes sociales!-. Personas que le reprochan el precio o que no sea el álbum oficial, por ejemplo. En pocas palabras, personas que siempre encontrarán algo que cuestionar. Estos mensajes suelen ser contestados por el mismo Ezequiel en las publicaciones que realiza ofreciendo su creación. “La verdad es que a las críticas no les doy demasiada importancia. Hay de todo, personas que siempre te van a criticar, pero también están quienes te van a defender. A mí, personalmente, no me interesan las críticas, creo hay cosas más importantes”, se sincera.

Un mendocino creó su álbum de Qatar 2022 y lo vende en las redes con todas las figuritas: cuánto cuesta. Foto: Ezequiel Moreno.

Precios por cantidad y hasta premios para quienes lo compren

Cada uno de los álbumes de figuritas de Qatar 2022 creado por el diseñador mendocino y su marca se vende a 17.500 pesos. Incluye la caja con los sobres -donde están todas las figuritas autoadhesivas para pegar y completar el objetivo- y una lista para que el coleccionista pueda tachar aquellas que ya pegó.

Sin embargo, GfxArgentina ofrece descuentos en compras por mayor, según cuenta su ideólogo y único integrante detrás de este proyecto que nació en 2020, en el peor momento de la pandemia de Covid-19. “A partir de las 5 unidades, cada una cuesta 14.700 pesos. Y si el pedido es de 20 o más, cada uno de los packs se vende a 12.700 pesos”, explica Ezequiel Moreno.

Como si con llenar el álbum y tener un recuerdo de la Copa del Mundo 2022 que perdure en el tiempo no fuera suficiente, el joven mendocino también ofrece un sorteo y premios para quienes compren el álbum de su autoría. “Quienes completen el álbum entran en el sorteo de una camiseta de Argentina, de la pelota del mundial, de una réplica de la Copa del Mundo y de llaveros temáticos sobre la mascota y copa”, concluye.