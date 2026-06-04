4 de junio de 2026 - 11:14

Disfrutá "Mayor y Menor" en Los Andes, de Chanti para todos los mendocinos

¿Te perdiste alguna entrega de Mayor y Menor? Te reunimos las tiras de Chanti para que sigas las aventuras de los personajes más queridos por los mendocinos.

Seguí la historia de Mayor y Menor de Chanti en Los Andes.

Seguí la historia de Mayor y Menor de Chanti en Los Andes.

Foto:

Chanti
Los Andes | Redacción
Por Redacción

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Las historias creadas por el mendocino Chanti se publican todos los sábados y domingos en la edición papel y en las redes sociales del diario. En esta recopilación, te invitamos a seguir cada tira en el orden en que fue publicada y a redescubrir el universo de estos entrañables personajes.

Malos pensamientos #2

Primera impresión #3

A las patadas #4

¿Cómo serán? #5

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