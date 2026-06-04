Disfrutá "Mayor y Menor" en Los Andes, de Chanti para todos los mendocinos

Desde el humor cotidiano hasta las preguntas más profundas sobre la infancia y la vida adulta, la historieta Mayor y Menor e convirtió en uno de los espacios más esperados por los lectores de Los Andes.
¿Te perdiste alguna entrega de Mayor y Menor? Te reunimos las tiras de Chanti para que sigas las aventuras de los personajes más queridos por los mendocinos.
Desde el humor cotidiano hasta las preguntas más profundas sobre la infancia y la vida adulta, la historieta Mayor y Menor e convirtió en uno de los espacios más esperados por los lectores de Los Andes.
Las historias creadas por el mendocino Chanti se publican todos los sábados y domingos en la edición papel y en las redes sociales del diario. En esta recopilación, te invitamos a seguir cada tira en el orden en que fue publicada y a redescubrir el universo de estos entrañables personajes.