Disfrutá "Mayor y Menor" en Los Andes, de Chanti para todos los mendocinos

Desde el humor cotidiano hasta las preguntas más profundas sobre la infancia y la vida adulta, la historieta Mayor y Menor e convirtió en uno de los espacios más esperados por los lectores de Los Andes.

Chanti: el mendocino que publica en Los Andes protagonizó una jornada histórica en la Feria del Libro de Buenos Aires

Leé este sábado y domingo "Mayor y menor" en Los Andes: "Es volver a la casa de los personajes", dijo Chanti

Las historias creadas por el mendocino Chanti se publican todos los sábados y domingos en la edición papel y en las redes sociales del diario. En esta recopilación, te invitamos a seguir cada tira en el orden en que fue publicada y a redescubrir el universo de estos entrañables personajes.