Mejora el tiempo este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada ideal para estar al aire libre. Cuándo vuelven las tormentas.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que este domingo está prevista una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza.

Luego de una jornada con tormentas y viento sur en algunas zonas de la provincia, para este domingo está pronosticado buen tiempo. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 14°C.

Pronóstico extendido en Mendoza En tanto el lunes está prevista una jornada con poco cambio de la temperatura y tormentas en Mendoza, además de nevadas en la zona de cordillera. La máxima será de 30°C y la mínima de 17°C.