1 de noviembre de 2025 - 21:03

Mejora el tiempo este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada ideal para estar al aire libre. Cuándo vuelven las tormentas.

Pronóstico del tiempo este domingo en Mendoza

Pronóstico del tiempo este domingo en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que este domingo está prevista una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza.

Leé además

Finalizaron los trabajos en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla. Cuándo vuelve el servicio

Terminaron las obras de Aguas Mendocinas: cuándo vuelve el servicio al Gran Mendoza

Por Redacción Sociedad
Javier Ozollo, el sociólogo autor del libro Film Andes, la Hollywood argentina. Una historia del cine en Mendoza (1899-1960), de Ediunc.

Javier Ozollo y su libro sobre el cine en Mendoza: "Los empresarios que hicieron Film Andes fueron muy audaces"

Por Fernando G. Toledo

Luego de una jornada con tormentas y viento sur en algunas zonas de la provincia, para este domingo está pronosticado buen tiempo. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 14°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

En tanto el lunes está prevista una jornada con poco cambio de la temperatura y tormentas en Mendoza, además de nevadas en la zona de cordillera. La máxima será de 30°C y la mínima de 17°C.

Mientras que el martes habrá un abrupto descenso de la temperatura marcado por el ingreso de un frente frío y donde persistirán las tormentas en la provincia. La máxima será de 19°C y la mínima de 14°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un sábado descenso de temperatura, viento sur y nubosidad variable, con una mínima de 11°C y una máxima cercana a los 22°C.

Tiempo inestable en Mendoza: sábado con lluvias, viento sur y descenso de temperatura

Por Redacción
Los problemas de distribución y acceso están presentes en todos los departamentos mendocinos y sectores sociales del Área Metropolitana de Mendoza. Foto: Los Andes

Escasez de agua en el Área Metropolitana de Mendoza

Por José Antonio Figueredo Hernández
Noviembre arranca con alerta por tormentas fuertes en Mendoza

Noviembre arranca en Mendoza con alerta por viento, tormentas y granizo: que zonas afectará y desde qué hora

Por Redacción Sociedad
Los proveedores mineros hablaron sobre oportunidades y desafíos en Argentina Mining Cuyo 2025

Qué oportunidades y desafíos vislumbran los proveedores mineros

Por Sandra Conte