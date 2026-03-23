Conductora embistió a un ciclista en pleno Centro: iba alcoholizada con casi el cuádruple de lo permitido

Ocurrió esta madrugada en Mitre y Colón de Ciudad. El herido fue llevado al hospital Lagomaggiore.

Un ciclista resultó herido esta madrugada luego de ser embestido por una conductora que manejaba en estado de ebriedad por las calles de la Ciudad de Mendoza.

Fuentes policiales indicaron que el episodio sucedió cerca de la 1 del lunes en la intersección de calles Mitre y Colón, en pleno Centro.

Según el reporte, la mujer, identificada como E.L. (27), circulaba en un vehículo Honda por Mitre hacia el sur cuando, por causas que se investigan, atropelló al ciclista J.G. (34).

Producto del impacto, el hombre sufrió politraumatismos y debió ser trasladado al hospital Lagomaggiore, donde quedó en observación.

En el lugar trabajó personal policial y de Tránsito Municipal, que le realizó el dosaje de alcoholemia a la conductora. El resultado fue positivo: 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido por normativa.