23 de marzo de 2026 - 08:13

Conmoción en Luján de Cuyo por el hallazgo de un hombre muerto: qué pasó

La víctima circulaba en bicicleta cuando sufrió un accidente, cayó a un canal de riego y falleció. Se descarta una hipótesis delictiva.

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 34 años fue hallado sin vida el domingo por la noche en Luján de Cuyo, tras ser intensamente buscado por sus familiares.

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El hecho ocurrió pasadas las 19 en calles Terrada y Malabia, a la altura del club Maristas, donde la víctima habría perdido el control de su bicicleta en la que circulaba y terminó cayendo a una acequia.

Según las primeras pericias, el hombre se desplazaba por la vereda cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra el cauce y quedó dentro del agua.

El cuerpo fue encontrado durante un operativo que incluyó un importante despliegue policial, en medio de la búsqueda que habían iniciado familiares y amigos al advertir su ausencia.

En el lugar también trabajó personal de la Policía Científica, de la Unidad Investigativa Departamental y Bomberos del Cuartel Central.

Según informaron fuentes policiales, el accidente se habría producido cuando el ciclista iba por la vereda oeste de Terrada. Al llegar a Malabia, no se habría percatado que dicha vereda es cortada por un canal con agua que estaría en obra y cayó al interior, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

Los investigadores hallaron sus pertenencias en la escena, lo que permitió descartar, al menos en esta instancia, la hipótesis de un ataque o la participación de terceros.

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