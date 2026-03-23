23 de marzo de 2026 - 10:46

Chofer ebrio intentó sobrepasar a otro camión estacionado en la ruta 7 y terminó chocándolo

El insólito hecho ocurrió en la tarde del domingo. El acusado no logró completar la maniobra y chocó al otro transporte de carga en la parte trasera.

Choque de dos camiones en Luján de Cuyo: un chofer estaba ebrio

Choque de dos camiones en Luján de Cuyo: un chofer estaba ebrio

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Choque de dos camiones en Luján de Cuyo: un chofer estaba ebrio

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Los Andes | Redacción Policiales
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Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 17.14 del domingo en la intersección de ruta nacional 7 y 40.

El conductor de un camión Volvo, identificado como I.H. (30), intentó sobrepasar a otro camión de la misma marca que se encontraba estacionado. Por motivos que se investigan, no logró completar la maniobra y lo chocó en la parte trasera.

Choque de dos camiones en Luján de Cuyo: un chofer estaba ebrio
Choque de dos camiones en Luján de Cuyo: un chofer estaba ebrio

Choque de dos camiones en Luján de Cuyo: un chofer estaba ebrio

Tras el impacto, se hizo presente personal de Tránsito Municipal, que le practicó el test de alcoholemia al conductor responsable del episodio. El resultado fue contundente: 2,32 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más de cuatro veces por encima de lo permitido por ley.

En tanto, el otro chofer, R.S. (42), arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

Las autoridades labraron las actuaciones contravencionales correspondientes.

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