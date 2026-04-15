15 de abril de 2026 - 07:30

Megaoperativo en la cordillera mendocina para proteger la fauna silvestre

El objetivo del operativo sanitario en Villavicencio fue brindar atención veterinaria en zonas rurales, prevenir enfermedades y cuidar la fauna silvestre.

Se realizaron esterilizaciones a animales domésticos para mantener un equilibrio poblacional y evitar que se alteren los ecosistemas.

Se realizaron esterilizaciones a animales domésticos para mantener un equilibrio poblacional y evitar que se alteren los ecosistemas.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Conmoción: una adolescente dio a luz sola siguiendo instrucciones de la IA y simuló el abandono de la beba.

Tiene 15 años, ocultó su embarazo, dio a luz siguiendo instrucciones de la IA y su novio se "encargó" de la bebé

Por Redacción Sociedad
La actualización incluye aumentos en cuotas mensuales, recargos por mora y aranceles de admisión.

OSEP actualizó las cuotas de afiliados voluntarios: los nuevos valores desde mayo

Por Redacción Sociedad

El Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Municipalidad de Las Heras, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Juan Agustín Maza, el Iadiza-Conicet -a través del Grupo de Felinos de Tierras Secas- y el Cuerpo de Guardaparques de la Reserva Natural Villavicencio trabajaron de manera conjunta con un objetivo claro: cuidar la salud animal, humana y del ambiente.

NAC_7646-980x653

La jornada no fue una más. En territorio y con fuerte presencia comunitaria, se realizaron atenciones veterinarias primarias, desparasitaciones, vacunación antirrábica, aplicación de vacunas múltiples y cirugías de esterilización. Cada intervención apuntó no solo al bienestar de los animales domésticos, sino también a proteger la fauna silvestre y prevenir enfermedades.

Las actividades se concentraron en los puestos de Santa Clara y El Jahuel, zonas rurales de difícil acceso donde este tipo de operativos marcan una diferencia concreta. Allí, muchos pobladores pudieron acceder a controles veterinarios y castraciones para sus mascotas, sin necesidad de trasladarse a la ciudad.

Un objetivo claro: evitar enfermedades

El trasfondo del operativo es clave: evitar la transmisión de enfermedades entre animales domésticos, fauna silvestre y personas. La vacunación cumple un rol fundamental en la prevención de enfermedades zoonóticas, mientras que la esterilización ayuda a mantener un equilibrio poblacional que no altere los ecosistemas.

NAC_7612-980x653

Según el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, más del 60% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen animal, y la presión sobre los ecosistemas aumenta su circulación. Por eso, este tipo de acciones cobra aún más relevancia y deja en evidencia la necesidad de un abordaje conjunto.

Además de la atención veterinaria, el equipo realizó relevamientos sanitarios y toma de muestras para detectar posibles enfermedades que puedan afectar a la fauna silvestre.

Más que una atención veterinaria

También hubo espacio para el diálogo con la comunidad. Se brindó asesoramiento sobre cuidado responsable de animales y uso del entorno, apostando a que la prevención continúe más allá del operativo.

NAC_7569-980x653

Un dato a destacar es que para realizar el operativo se utilizó equipamiento quirúrgico, insumos veterinarios, vacunas y elementos de bioseguridad, garantizando, de esta forma, condiciones adecuadas para la atención y asegurando estándares sanitarios en todas las prácticas realizadas.

Así, entre vacunas, controles y charlas, la jornada dejó algo más que números: reforzó una idea cada vez más vigente, la de que la salud humana, animal y ambiental están profundamente conectadas. Y que cuidarlas, en conjunto, es la única forma de sostener el equilibrio de ecosistemas tan valiosos como el de la Reserva Natural Villavicencio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Edgar Andrew y Violet Jessop, los argentinos a bordo del Titanic (Archivo)

A 114 años del hundimiento del Titanic: qué pasó con los dos argentinos a bordo

Por Redacción Sociedad
Decomisaron 140 kilos de pollo en Guaymallén

Operativo en Guaymallén: incautan 140 kilos de pollo que eran transportados de forma ilegal

Por Redacción Sociedad
Mariano Israelit apuntó contra el entorno de Maradona y denunció irregularidades.

"Les convenía muerto": un amigo de Maradona cuestionó a Morla y habló de negocios tras su muerte

Por Redacción Sociedad
Dieron de alta a Lara, la adolescente afectada por botulismo.

Tras meses internada, recibió el alta la joven internada por botulismo en Tunuyán: piden ayuda para su tratamiento

Por Redacción Sociedad