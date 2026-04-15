Megaoperativo en la cordillera mendocina para proteger la fauna silvestre

En el marco de una campaña orientada a la preservación de la fauna silvestre, distintas instituciones unieron esfuerzos para llevar adelante un operativo sanitario en Villavicencio.
El objetivo del operativo sanitario en Villavicencio fue brindar atención veterinaria en zonas rurales, prevenir enfermedades y cuidar la fauna silvestre.
En el marco de una campaña orientada a la preservación de la fauna silvestre, distintas instituciones unieron esfuerzos para llevar adelante un operativo sanitario en Villavicencio.
El Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Municipalidad de Las Heras, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Juan Agustín Maza, el Iadiza-Conicet -a través del Grupo de Felinos de Tierras Secas- y el Cuerpo de Guardaparques de la Reserva Natural Villavicencio trabajaron de manera conjunta con un objetivo claro: cuidar la salud animal, humana y del ambiente.
La jornada no fue una más. En territorio y con fuerte presencia comunitaria, se realizaron atenciones veterinarias primarias, desparasitaciones, vacunación antirrábica, aplicación de vacunas múltiples y cirugías de esterilización. Cada intervención apuntó no solo al bienestar de los animales domésticos, sino también a proteger la fauna silvestre y prevenir enfermedades.
Las actividades se concentraron en los puestos de Santa Clara y El Jahuel, zonas rurales de difícil acceso donde este tipo de operativos marcan una diferencia concreta. Allí, muchos pobladores pudieron acceder a controles veterinarios y castraciones para sus mascotas, sin necesidad de trasladarse a la ciudad.
El trasfondo del operativo es clave: evitar la transmisión de enfermedades entre animales domésticos, fauna silvestre y personas. La vacunación cumple un rol fundamental en la prevención de enfermedades zoonóticas, mientras que la esterilización ayuda a mantener un equilibrio poblacional que no altere los ecosistemas.
Según el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, más del 60% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen animal, y la presión sobre los ecosistemas aumenta su circulación. Por eso, este tipo de acciones cobra aún más relevancia y deja en evidencia la necesidad de un abordaje conjunto.
Además de la atención veterinaria, el equipo realizó relevamientos sanitarios y toma de muestras para detectar posibles enfermedades que puedan afectar a la fauna silvestre.
También hubo espacio para el diálogo con la comunidad. Se brindó asesoramiento sobre cuidado responsable de animales y uso del entorno, apostando a que la prevención continúe más allá del operativo.
Un dato a destacar es que para realizar el operativo se utilizó equipamiento quirúrgico, insumos veterinarios, vacunas y elementos de bioseguridad, garantizando, de esta forma, condiciones adecuadas para la atención y asegurando estándares sanitarios en todas las prácticas realizadas.
Así, entre vacunas, controles y charlas, la jornada dejó algo más que números: reforzó una idea cada vez más vigente, la de que la salud humana, animal y ambiental están profundamente conectadas. Y que cuidarlas, en conjunto, es la única forma de sostener el equilibrio de ecosistemas tan valiosos como el de la Reserva Natural Villavicencio.