Megaoperativo en la cordillera mendocina para proteger la fauna silvestre

En el marco de una campaña orientada a la preservación de la fauna silvestre , distintas instituciones unieron esfuerzos para llevar adelante un operativo sanitario en Villavicencio .

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El Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Municipalidad de Las Heras, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Juan Agustín Maza, el Iadiza-Conicet -a través del Grupo de Felinos de Tierras Secas- y el Cuerpo de Guardaparques de la Reserva Natural Villavicencio trabajaron de manera conjunta con un objetivo claro: cuidar la salud animal, humana y del ambiente.

La jornada no fue una más. En territorio y con fuerte presencia comunitaria, se realizaron atenciones veterinarias primarias, desparasitaciones, vacunación antirrábica, aplicación de vacunas múltiples y cirugías de esterilización . Cada intervención apuntó no solo al bienestar de los animales domésticos, sino también a proteger la fauna silvestre y prevenir enfermedades.

Las actividades se concentraron en los puestos de Santa Clara y El Jahuel , zonas rurales de difícil acceso donde este tipo de operativos marcan una diferencia concreta. Allí, muchos pobladores pudieron acceder a controles veterinarios y castraciones para sus mascotas, sin necesidad de trasladarse a la ciudad.

El trasfondo del operativo es clave: evitar la transmisión de enfermedades entre animales domésticos, fauna silvestre y personas . La vacunación cumple un rol fundamental en la prevención de enfermedades zoonóticas, mientras que la esterilización ayuda a mantener un equilibrio poblacional que no altere los ecosistemas.

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Según el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, más del 60% de las enfermedades infecciosas humanas son de origen animal, y la presión sobre los ecosistemas aumenta su circulación. Por eso, este tipo de acciones cobra aún más relevancia y deja en evidencia la necesidad de un abordaje conjunto.

Además de la atención veterinaria, el equipo realizó relevamientos sanitarios y toma de muestras para detectar posibles enfermedades que puedan afectar a la fauna silvestre.

Más que una atención veterinaria

También hubo espacio para el diálogo con la comunidad. Se brindó asesoramiento sobre cuidado responsable de animales y uso del entorno, apostando a que la prevención continúe más allá del operativo.

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Un dato a destacar es que para realizar el operativo se utilizó equipamiento quirúrgico, insumos veterinarios, vacunas y elementos de bioseguridad, garantizando, de esta forma, condiciones adecuadas para la atención y asegurando estándares sanitarios en todas las prácticas realizadas.

Así, entre vacunas, controles y charlas, la jornada dejó algo más que números: reforzó una idea cada vez más vigente, la de que la salud humana, animal y ambiental están profundamente conectadas. Y que cuidarlas, en conjunto, es la única forma de sostener el equilibrio de ecosistemas tan valiosos como el de la Reserva Natural Villavicencio.