"Por ley, estamos habilitados, tanto a usar medicamentos de uso humano en veterinaria como a prescribirlos. Una persona puede ir con una receta de un médico veterinario a comprar medicación a la farmacia y se la tienen que vender", describió Giboin,

Perro y gato, imagen ilustrativa (Foto:iStock) Medicamentos humanos y su uso en animales: tras la polémica en dos veterinarias, qué dicen las leyes. Foto: Imagen ilustrativa

En ese sentido, aclaró que los veterinarios y las veterinarias pueden usar morfina, fentanilo u otras medicaciones, siempre y cuando sea prescriptas y se compren con receta archivada. De hecho, estos profesionales cuentan con este tipo de recetarios.

"Para anestesiar a un paciente, usamos un montón de medicamentos humanos y que hoy no existen para uso veterinario. O la adrenalina, ese es el ejemplo más claro del uso de droga humana en casos veterinarios. Porque la adrenalina no existe más que para uso humano, son ampollas que se usan para que no muera un paciente que llega con un paro cardiorrespiratorio. Y si yo no tengo eso y el paciente presenta este cuadro, no tengo cómo tratarlo", describe la especialista.

En cuanto a las leyes que facultan a los veterinarios a recurrir a medicación de uso humano y a prescribirla (mas no a venderla), la primera de ellas es la Ley 14.346 -de Protección Animal-. Dicha norma establece que los animales no deben ser sometidos a sufrimientos innecesarios.

"Por lo tanto, negar el acceso a tratamientos efectivos por restricciones infundadas implica una vulneración ética y legal", agregaron desde el Colegio Veterinario.

Además, y entre las normas que facultan el uso de estos medicamentos en animales, incluyeron al decreto nacional 185/2023, modificatorio de la reglamentación de la ley nacional 17.565 y que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica en Argentina.

Este decreto modifica varias leyes nacionales, además de la mencionada 17.565. Estas son la 14.072, la 17.132, la 17.818 y la 19.303 (con todas sus modificatorias), sumadas a la ley 27.233 y al decreto 7123/1968 (y su respectiva modificatoria).

Veterinaria-Chip-vacunacion-9.jpg Medicamentos humanos y su uso en animales: tras la polémica en dos veterinarias, qué dicen las leyes. Foto: Imagen ilustrativa

Además, desde el Colegio enumeraron el decreto 185/2023, que modifica la resolución 48/2013 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la resolución 185 del Ministerio de Salud, con fecha el 6 de febrero de 2023.

"Esta modificación otorga expresamente a todo médico veterinario matriculado ante la autoridad jurisdiccional competente según lo establezca la normativa vigente (en nuestro caso el Colegio de Médicos Veterinarios de Mendoza) a la prescripción de medicamentos, incluso aquellos de uso humano, en el marco de su ejercicio profesional", se explayaron en el comunicado.

En esa sintonía, la presidenta del colegio insistió en que los veterinarios utilizan medicamentos de uso humano porque es legal y porque tienen el rol de proteger, no solo enfermedades en animales, sino también de velar por la salud de las personas al evitar enfermedades zoonóticas, entre otras cosas.

"Hay productos oncológicos que no existen para uso veterinario. Pero nos resulta imposible no darles un tratamiento a pacientes que, como los humanos, pueden tener cáncer. De igual modo, los medicamentos oncológicos son una parte de los medicamentos autorizados. Pero también hay medicamentos cardiológicos, para nefropatías y neurológicos", describe la referente.

De hecho, Giboin destacó que, durante los últimos años, los avances en la medicina veterinaria han derivado en prescripciones que son más sencillas y ya pensadas para uso animal. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la Pregabalina (producto que se usa para cuadros de mucho dolor) y que, hace años, no venía formulado para uso veterinario. Pero hoy sí.

Veterinaria-Chip-vacunación (3).jpg Medicamentos humanos y su uso en animales: tras la polémica en dos veterinarias, qué dicen las leyes. Foto: Imagen ilustrativa

"Lo que difiere son las distintas proporciones de medicamentos, y la mayor variabilidad está ligada al peso. No es lo mismo la dosis para un gato de 2 kilos que para un mastín de 60 kilos. Ahora existen farmacias que elaboran formulas magistrales, y ello permite dosificar", describió la presidenta del Colegio Veterinario de Mendoza.

Trabajo responsable, ético y legal

Además de confirmar los procedimientos y el decomiso de medicamentos, en el comunicado oficial de Gendarmería Nacional difundido el 3 de julio pasado se confirmaba que tres mujeres (quienes estaban en las clínicas veterinarias requisadas en Mendoza) quedaban en libertad "supeditadas a ulteriores de la causa".

En cuanto a los medicamentos, se especificaba que quedaban "en resguardo del Departamento de Farmacias del organismo provincial".

thumbnail_Mendoza allanamientos (6).jpg Allanamientos en veterinarias de Guaymallén. / Gentileza Gendarmería Nacional.

La inmediata reacción del Colegio de Médicos Veterinarios de Mendoza fue difundir el citado comunicado para aclarar que el uso de medicamentos de uso humano en animales está amparado por la ley y que su objetivo es ponderar el ejercicio responsable, legal y ético de la medicina veterinaria, "en defensa de la salud y el bienestar de los animales y la comunidad".

"Lo que más nos llamó la atención fue que el tema se trató con demasiado sensacionalismo y poniendo a la profesión en general en un nivel peor que el de los narcotraficantes. La gente tiene que entender que somos médicos, y la vida de los animales -y de las personas- depende de un veterinario", destacó la presidenta del colegio, Noel Giboin.

"Nosotros somos personal de la salud, le guste a quien le guste", reforzó.

Entre los veterinarios y las veterinarias de Mendoza, la información proveniente de Gendarmería y replicada por los medios de comunicación generó preocupación y malestar. Entre otras cosas, porque -consideraron- generaba pánico social.

"Hubo propietarios que tenían a sus animales en tratamientos con medicamentos humanos y, tras leer esto, entraron en miedo y pensaron que se iban a morir sus perros o gatos porque no iban a poder tratarlos más. Por esto mismo es que la estrategia del colegio es salir a aclarar, bajo la premisa de que a la desinformación se la combate con información", concluyó.