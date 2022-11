Una cruzada solidaria que ya se ha convertido en un clásico y que le permite a chicos vulnerables ir a clases. Esa es la que encabeza por estos días y por octavo año Brisa Moyano, responsable del Merendero María Silvia, ubicado en el distrito de Phillips (Junín) y que asiste a más de 500 chicos de la zona y sus familias. Y que, a poco más de un mes de que culmine el 2022, la referente social ya ha encarado su misión con miras al ciclo lectivo 2023.

Y es que son 504 chicos de la Zona Este los que necesitan armar sus mochilas con útiles. Y desde el Merendero María Silvia están buscando la misma cantidad de “padrinos” y “madrinas” para conseguir los productos a chicos de primaria y secundaria y que menos tienen.

“Hace tres años pudimos conseguir 250 mochilas para los 250 chicos. El año pasado -después de no haberlo hecho por pendemia- pudimos conseguir 490 mochilas y este año, para encarar en ciclo 2023, tenemos un poquito más para asistir. Por eso es que apuntamos a armar 504 mochilas”, destacó a Los Andes Brisa, quien ha bautizado como “padrinos mágicos” a quienes puedan y deseen colaborar con esta campaña.

Más de 500 chicos del Este mendocino buscan “padrinos mágicos” para poder ir a clases: cómo ayudar. Foto: imagen ilustrativa.

“La meta principal es ayudar para que los niños tengan un futuro, un estudio, una herramienta para poder defenderse. En esta zona, si no se estudia, lo único que como futuro es trabajar la tierra. No tiene nada de malo ello, yo me he criado trabajándola toda la vida. Pero el estudio les va a permitir recibirse y ser algo en la vida”, insistió la referente social, como cada año.

Mochilas para todos los niveles

Si bien las clases comienzan la segunda mitad de febrero, Brisa sabe que mientras antes comience con la campaña, mejor será para juntar la mayor cantidad de útiles posibles. Por esto mismo es que el próximo 9 de diciembre estarán presentes junto a otros voluntarios y voluntarias en la esquina de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento –de 10 a 18- para recibir las mochilas y útiles de los “padrinos mágicos”. Además, Brisa deja su teléfono para quienes puedan o quieran comunicarse con ella desde ya y poder colaborar (2634683980).

Qué se necesita, curso por curso

Para los niños y niñas de salita de 4 y 5 se necesitan 75 padrinos. Este es el listado de materiales que se necesitan:

1 mochila.

1 cartuchera grande.

1 caja de colores de madera largos.

1 caja de crayones de grasa gruesos.

1 cartulina.

1 goma eva.

1 tempera de 250 gramos.

1 lápiz y 1 goma.

1 tijera de punta redonda.

1 plasticola grande.

1 cuaderno liso A3.

1 carpeta de plástica.

1 block de hojas de color para plástica.

1 cuaderno de comunicaciones.

1 bolsita de higiene.

1 bolsa de merienda.

Para algunos de los chicos y chicas de primero a tercer grado de la primaria, se necesitan 60 padrinos. Listado de materiales:

1 mochila.

2 cuadernos A3 a rayas, tapa dura.

2 cuadernos A3 a cuadros, tapa dura.

1 cuaderno de comunicaciones.

1 cuaderno de música.

1 carpeta oficio con hojas para plástica.

1 cartuchera.

1 caja de colores largos.

1 lápiz y 1 goma.

1 plasticola.

1 tijera.

1 sacapuntas.

1 bolsita de higiene (jabonera y toallita).

1 bolsa de merienda (tacita y mantel).

Para los chicos de otras de las escuelas de la zona que también cursarán entre primero y tercer grado se necesitan 45 padrinos que aporten para cada uno:

1 mochila.

2 cuadernos A4 a rayas, tapa dura.

2 cuadernos A4 a cuadros, tapa dura.

1 cuaderno de comunicaciones.

1 cuaderno de música.

1 carpeta oficio con hojas para plástica.

1 cartuchera.

1 caja de colores largos.

1 lápiz y 1 goma.

1 plasticola.

1 tijera.

1 sacapuntas.

1 bolsa de higiene (jabonera y toallita).

1 bolsa de merienda (con tacita y mantel).

Para una parte de los chicos y chicas de cuarto a séptimo grado, se necesitan 101 kits de:

1 mochila.

2 cuadernos tapa dura.

2 cuadernos A4 a rayas.

2 cuadernos A4 a cuadros.

1 carpeta oficio con hojas color para plástica.

1 set de gemoetría.

1 cartuchera.

1 lápiz y 1 goma.

1 lapicera azul y de colores.

1 corrector.

1 plasticola.

1 sacapuntas.

1 juego de geometría.

1 bolsa de merienda (con tacita y mantel).

1 bolsa de higiene (con jabonera y toallita).

Mientras para que otros 50 chicos y chicas de cuarto a séptimo grado (de escuelas distintas), se necesitan también 50 kits de:

1 mochila.

2 blocks de hojas a rayas.

2 blocks de hojas a cuadros.

1 carpeta chica.

1 carpeta doble oficio con hojas color para plástica.

1 set de gemoetría.

1 cartuchera.

1 lápiz y 1 goma.

1 lapicera azul y de colores.

1 corrector.

1 plasticola.

1 sacapuntas.

1 juego de geometría.

1 bolsa de merienda (con tacita y mantel).

1 bolsa de higiene (con jabonera y toallita).

Por útimo, para adolescentes que están en la secundaria se necesitan 173 padrinos que aporte, cada uno: