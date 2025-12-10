Más allá del riesgo: un libro sobre claves en la seguridad en industrias y ciencias de la salud

Más allá del riesgo. Seguridad sistémica para industrias de alto riesgo y ciencias de la salud , es el último libro del escritor e investigador universitario Augusto Javier De Santis , de 47 años, exfuncionario nacional en el área de la aviación civil.

Pilar García Santos. "No veo al libro como algo comercial: es un aporte al enriquecimiento del que lo lee"

De Santis, quien ha colaborado en ocasiones en la página de Ciencia de Los Andes , saca su producto a través de Ediciones Ciccus, con prólogo del sociólogo Santiago Marino . El volumen estará en las librerías de Mendoza en los próximos días.

Se trata de una investigación desarrollada para académicos y profesionales que buscan entender la gestión de riesgos desde una perspectiva sociotécnica y contemporánea.

La propuesta integra la seguridad sistémica al ámbito del transporte (aviación, naval y ferroviario), las industrias de la energía (nuclear, eléctrica y petroquímica) y las ciencias de la salud.

La obra replantea los modelos clásicos de gestión de riesgos en entornos donde cualquier error puede tener consecuencias catastróficas. Está dirigida a los interesados en las industrias y las ciencias .

Asimismo, plantea una crítica al determinismo y la visión lineal causa-efecto, y aborda la complejidad como eje de análisis para proponer una cultura de seguridad proactiva resiliente, “donde la cultura justa y el reporte anónimo sean un valor propio”, tal como plantea el escritor.

Visión política de la seguridad

El conjunto es un aporte de integración teórico-práctica que fusiona marcos conceptuales en su aplicación práctica a las distintas actividades de la ciencia y la industria. A través de herramientas contra la ilusión de control, desarrolla métodos para gestionar la incertidumbre, como el análisis de racionalidad local y la deriva práctica.

Con una visión política de la seguridad, el investigador recalca que “esta última es un acuerdo social, no solo técnico, que exige compromiso de los estados, los reguladores y la academia. Igualmente, ayuda a superar la dicotomía determinismo/indeterminismo con estrategias híbridas, a transformar culturas reactivas en sistemas resilientes, donde el aprendizaje continuo prevalece sobre la culpa, y a navegar los desafíos del siglo XXI: globalización, inteligencia artificial, saturación cognitiva y diversidad cultural”.

Para el autor “la verdadera seguridad nace de abrazar la incertidumbre y complejidad; no de negarla. Me propuse hacer un libro de integración teórico-práctica que ayude a superar la dicotomía determinismo/indeterminismo con estrategias híbridas y realistas".

De Santis es investigador, analista de gestión de riesgos y docente universitario. Especializado en la Escuela de Ingeniería de Viterbi, Universidad del Sur de California (USC), Estados Unidos.

Fue director nacional de investigaciones de accidentes de aviación civil de la exJunta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac) durante dos períodos (2013-2016 y 2019-2020).

Actualmente es director del Programa de Gestión de Riesgos en Salud de la Universidad ISalud.

Además del impreso, el volumen se puede consultar en versión ebook publicada en Amazon Kindle.

La ficha técnica del libro

Título: Más allá del riesgo

Subtítulo: Seguridad sistémica para industrias de alto riesgo y ciencias de la salud.

Autor: Augusto Javier De Santis.

Editorial: Ediciones Ciccus.

Tamaño: 22,5 x 15,5 cm

Páginas: 264

Prólogo: Santiago Marino (sociólogo).

Más información en: www.augustodesantis.com