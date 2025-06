Más de 25 años coleccionando etiquetas de bodegas mendocinas

No somos muchos los que coleccionamos este tipo de etiquetas, y por eso decidí también compartirlas públicamente . A lo largo de los años he realizado muestras en distintos espacios culturales: Museo del Vino-Casa Giol (Maipú), Centro Cultural Cristóforo Colombo (Godoy Cruz), Bolsa de Comercio de Mendoza , Bodega Cabrini (Perdriel, Luján de Cuyo), centro cultural Le Parc (Guaymallén) .

Además de los originales que he logrado reunir, también conservo copias de etiquetas que algunas familias bodegueras me han prestado generosamente. En muchos casos, sólo conservaban un único ejemplar, y me permitieron digitalizarlas o reproducirlas para que no se perdieran.