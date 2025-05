"Es un sueño para mí vivir aquí y poder estar triunfando en lo mío. Yo no estudié teatro en la facultad . Pero desde 2012 me dediqué a la actuación , primero, y luego a la dirección y dramaturgia . Y estar viviendo esto es increíble para mí", describe, con humildad.

martin 6.JPG Martín Chamorro, el director teatral mendocino que triunfa en Nueva York y dirige su propia serie en streaming. Foto; Gentileza Martín Chamorro

Chamorro estudió Marketing y Publicidad y, de hecho, está trabajando en el rubro para dos empresas estadounidenses. Pero también en estos años logró trazar y andar su camino en el teatro. "Con Broadway acá, hacer teatro es algo soñado porque hay mucha movida, de todo tipo", cuenta.

"En Mendoza yo había escrito mi propia obra, 'Mi Casa', y la pude adaptar para poner en escena aquí, con el nombre de 'Our Home in Ludlow'. También he estrenado mi obra 'Todo lo que nos pasó', y he podido dirigir a actores de todo el mundo, América Latina, Europa. Es algo para lo que no encuentro palabras", se sincera el mendocino, que aunque nació en Ciudad, vivió en Guaymallén y Godoy Cruz antes de armar las valijas.

El vínculo con el público mendocino

En Mendoza, y en sus inicios como actor, Chamorro fue parte de importantes puestas en escena a cargo de directores como Pinty Saba, entre otras. Así llegó a ser parte, por ejemplo, de "Romeo y Julieta", donde interpretó a Mercucio.

En la medida en que fue ganando más experiencia, Martín también se animó a la dirección y a la dramaturgia. "Actuar en Mendoza y haber podido hacer mis puestas en la provincia me dio mucha experiencia. El público en Mendoza es único, y muy exigente. Y le voy a estar eternamente agradecido, porque eso me dio la experiencia para trabajar acá en este momento", describe.

En sus tres años en las tablas neoyorquinas, Martín Chamorro ha recibido cerca de una veintena de premios y reconocimientos. "Al estar en una ciudad tan teatral, hay muchos festivales y reconocimientos. Y a mí me ayuda no ser sólo actor, porque lo cierto es que, así como hay muchas oportunidades para actuar en Nueva York, también hay muchos aspirantes. Entonces en mi caso, ser además director y dramaturgo, me ayuda mucho", destaca con humildad.

Su propia serie que es furor en streaming

"Un abogado en Nueva York" es el nombre de la serie que el mendocino dirige. Todos sus episodios son subidos en Instagram, donde tiene cerca de 110.000 seguidores, y en YouTube, con 350.000 suscriptores.

El final de la primera temporada está previsto para mayo, mientras que en agosto comenzará con la segunda.

"Es la historia de un abogado que se dedica y especializa en migraciones. Y se muestra la historia de toda esa gente que debe dejar todo atrás, sus familias y sus afectos, pasar por este proceso tan duro. Son historias ficcionadas, basadas en hechos reales", cuenta el mendocino.

El éxito de la producción ha sido tan grande que ha llegado a participar la ex reina de la belleza venezolano-estadounidense Alicia Machado, también ganadora de la primera edición del reality show "La Casa de los Famosos" en 2021, en México.

"Ojalá pueda mantenerse todo ese éxito", piensa, y pide el deseo en voz alta.

Lo que se extraña de Mendoza

Desde que se fue a Estados Unidos, Chamorro no ha regresado a Argentina. No obstante, entre sus proyectos para 2025 se destaca traer a su provincia natal la puesta de "Mi Casa". Y es algo que lo entusiasma en demasía.

"Lo que más extraño de Mendoza y de Argentina es el vínculo con la gente, la manera de relacionarnos. Como que aquí es todo más 'palo y a la bolsa'; uno viene, actúa, interpreta su papel y se va a seguir con lo suyo. El vínculo es distinto", concluye, nostálgico.