5 de enero de 2026 - 21:21

Martes con una máxima de 34°C, nubosidad y alerta amarilla por tormentas en Mendoza: en qué zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura seguirá de la misma manera.

El tiempo para este 6 de enero en Mendoza.

El tiempo para este 6 de enero en Mendoza.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza sigue el año 2026 con calor y alerta por tormentas. El pronóstico del tiempo asegura que mañana caerá agua en algunas zonas de la provincia, pero la máxima se mantendrá alta. Además, esperan que el día se mantenga con nubosidad, aplacando el calor. A continuación, el tiempo para los siguientes días.

Leé además

Peligro de incendios en Argentina.

Riesgo extremo de incendios en casi toda la Argentina, según el SNFM: qué pasa con Mendoza

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 5 de Enero

Por Redacción Sociedad

Temperatura para este martes 6

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica que este martes 6 de enero habrá nubosidad y vientos fuertes, con alerta amarilla por tormentas. Aun así, se anuncia una máxima alta, de 34°C, y una mínima de 22°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera indican un día nuboso.

La alerta por la caída de agua afecta a gran parte del territorio mendocino, especialmente en la zona este.

mapa_alertas
Alerta por tormentas en Mendoza este 6 de enero.

Alerta por tormentas en Mendoza este 6 de enero.

Miércoles: sube la máxima

El miércoles 7 de enero la temperatura seguirá de la misma manera, con pequeñas subas. Se espera una máxima de 35°C y una mínima de 20°C, anticipando una jornada súper calurosa. No obstante, se indica nubosidad variable y nuevamente alerta amarilla por tormentas. En la cordillera habrá precipitaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Recomendaciones para no ser estafos en Chile.

Alerta para argentinos en Chile: consejos para evitar estafas con alojamientos y alquileres

Por Redacción Sociedad
Sismo en Mendoza.

Un sismo sacudió la zona Este de Mendoza

Por Redacción Sociedad
El viernes pasado se confirmó el primer caso de gripe H3N2 subclado K, del tipo A, en Mendoza.

Gripe H3N2 en Mendoza: cómo está el paciente y las estrategias de Salud ante los riesgos

Por Verónica De Vita
Vendimia 90 años: 2026 fue declarado por ley como un año clave para la fiesta más emblemática de Mendoza

Vendimia 90 años: la ley que convierte a 2026 en un año clave para la fiesta más emblemática de Mendoza

Por Redacción Sociedad