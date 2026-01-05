Martes con una máxima de 34°C, nubosidad y alerta amarilla por tormentas en Mendoza: en qué zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura seguirá de la misma manera.

El tiempo para este 6 de enero en Mendoza.

Mendoza sigue el año 2026 con calor y alerta por tormentas. El pronóstico del tiempo asegura que mañana caerá agua en algunas zonas de la provincia, pero la máxima se mantendrá alta. Además, esperan que el día se mantenga con nubosidad, aplacando el calor. A continuación, el tiempo para los siguientes días.

Temperatura para este martes 6 La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica que este martes 6 de enero habrá nubosidad y vientos fuertes, con alerta amarilla por tormentas. Aun así, se anuncia una máxima alta, de 34°C, y una mínima de 22°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera indican un día nuboso.

La alerta por la caída de agua afecta a gran parte del territorio mendocino, especialmente en la zona este.

mapa_alertas Alerta por tormentas en Mendoza este 6 de enero. Miércoles: sube la máxima El miércoles 7 de enero la temperatura seguirá de la misma manera, con pequeñas subas. Se espera una máxima de 35°C y una mínima de 20°C, anticipando una jornada súper calurosa. No obstante, se indica nubosidad variable y nuevamente alerta amarilla por tormentas. En la cordillera habrá precipitaciones.