Mario Koltan en Aconcagua Radio: "Se está generando la idea que la medicina prepaga es para pocos"

Roxana Tejada en Aconcagua Radio: "No poder costear la prepaga implica ser expulsado del sistema"

Koltan explicó que los cambios impulsados por el Decreto 70/23, que busca equiparar las condiciones de las obras sociales sindicales nacionales y las empresas de medicina privada . Este decreto modificó el mecanismo de "triangulación" que permitía a los afiliados elegir una empresa de medicina prepaga vinculada a una obra social. Ahora, el gobierno obliga a las empresas privadas a inscribirse en el Registro Nacional de Agentes de Salud (RNAS). Solo las empresas aprobadas en este registro, que son 39 de las 660 existentes en el país y 198 que iniciaron el trámite, pueden competir en igualdad de condiciones con las obras sociales. Grupo Boreal es una de estas 39 empresas autorizadas e implica que la cartera de cobertura de salud de Boreal ahora es patrimonio de la empresa y no depende de una obra social .

Uno de los puntos críticos señalados por Koltan es el desacople entre el aumento de costos y los ingresos. "La velocidad de los costos en Salud van en una dimensión y los aportes y contribuciones y la cuota que pagan los afiliados no alcanza para financiar los costos en salud", afirmó. Mencionó específicamente los precios de medicamentos, descartables e instrumental importado, señalando la paradoja de que, a pesar de la baja del dólar, los precios de estos insumos continúan subiendo.

Respecto a la desregulación impulsada por el gobierno, Koltan fue categórico: "No, para nada, para nada [ayudó al sector]". En su opinión, esto está generando "una idea en la medicina privada de una medicina para pocos", orientada solo a quienes tienen "ingresos calificados", algo que con lo que discrepa. "No estoy de acuerdo con la idea de que la salud sea para pocos, no estoy de acuerdo que expulsemos los afiliados por la cuestión de bolsillo al sector público", afirmó.