Marcha por la educación pública: será el 23 de abril desde el campus de la UNCuyo hasta la Plaza Independencia

Como parte de la convocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en defensa de la educación pública, la Universidad Nacional de Cuyo encara una serie acciones como la realización de una marcha desde el Campus de la casa de estudios hasta la Plaza Independencia, prevista para el martes 23 de abril.

La rectora Esther Sanchez encabezó la sesión ordinaria del Consejo Superior de la UNCUYO. Puso en contexto la situación actual con la lectura de la declaración del Consejo Interuniversitario Nacional -que cuenta con nuevas autoridades electas- para visibilizar la crítica situación económica que padece el sistema universitario público.

Sesionó el Consejo Superior. La defensa de la universidad pública, el tema principal.

El fuerte comunicado expresa la voluntad de convocar a participar de una marcha en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, que se realizará el martes 23 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Así por pedido del CIN la titular de la UNCUYO afirmó su participación allí, mientras que Gabriel Fidel encabezará la marcha en Mendoza en su rol como vicerrector y docente, desde el Campus de la casa de estudios a partir de las 16.

Sanchez sintetizó lo que fue el 91° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde uno de los temas más ríspidos que se discutió fue el tema de adoctrinamiento.

Al respecto detalló los numerosos diálogos en los que se planteó no solo la situación actual sino que se buscó poner en valor que “la universidad no es una casta”, que lo que se defiende no es un estatus, sino que la lucha tiene que ver con lo que es la educación pública y con lo que significa para el pueblo.

Gabriel Fidel señaló que la idea es conformar una comisión coordinada por la secretaria General del Rectorado, Estefanía Villarruel, para encauzar todas las acciones. Explicó que el reclamo se compone de 2 partes: la marcha en sí, desde el Campus de la UNCUYO, a las 16; y una convocatoria en la Plaza Independencia, a las 18. “Vamos a poner todo lo que tenemos como universidad en la calle: vamos a estar en la calle, en la Plaza y en la peatonal, vamos a solicitar los espacios a la municipalidad. Queremos realmente visibilizar esto”.

También pidió al personal no docente y estudiantil de cada unidad académica que se sumen: “Esta es una acción de todo un colectivo nacional, el resto vamos a estar acá en Mendoza acompañando esas acciones.”

A su turno, los consejeros coincidieron en la defensa de la educación y del sistema universitario público argentino por sobre los intereses particulares y político-partidarios coyunturales.