Marcelo Colombo y la visita del papa León XIV a Argentina: "El Papa viene a confirmar un mensaje de profundo compromiso"

En una entrevista con Aconcagua Radio , monseñor Marcelo Colombo , arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina , compartió sus expectativas ante la confirmación de la visita del Papa al país , programada del 8 al 11 de noviembre .

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Durante el diálogo, la autoridad eclesiástica abordó los detalles logísticos del viaje —que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján—, la naturaleza del encuentro con el presidente Javier Milei , y la firme postura de la Iglesia sobre el rol del Estado en el cuidado de los ciudadanos más frágiles.

"Estábamos expectantes de la posibilidad de la confirmación, porque era como no poder largarnos todavía a la cancha", expresó Colombo, señalando que ahora comienza el trabajo de organización , logística y contenidos de una visita que definió como eminentemente pastoral.

" El Papa viene a confirmar un mensaje de profundo compromiso entre la fe anunciada y la dignidad de las personas ", afirmó.

Respecto a la fisonomía del viaje, el arzobispo adelantó que se prevén misas multitudinarias en zonas como Palermo, la Basílica de Luján y Córdoba.

Asimismo, reveló como primicia que se dispondrá de dos papamóviles de diseño específico, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires, ofrecidos por una importante empresa argentina.

Sobre la comitiva papal, detalló que estará integrada por un grupo estrecho de 20 personas de seguridad y confianza, un séquito ampliado de eclesiásticos, y entre 80 y 100 periodistas acreditados.

Un encuentro del papa con Milei

Al ser consultado sobre la compatibilidad entre la doctrina liberal de Javier Milei y las encíclicas papales, Colombo minimizó las tensiones ideológicas y priorizó el encuentro humano: "Lo importante es que la compatibilidad sea la humana, de poder dialogar, de escucharnos". Recordó que, además de su rol pastoral, el Papa es un jefe de Estado, por lo que "es natural que tenga un encuentro con el señor presidente".

Finalmente, Colombo dejó una fuerte definición política sobre la situación social y la pobreza: "Nosotros creemos que las personas son responsabilidad del Estado". Frente a las posturas que delegan estas problemáticas al ámbito privado, el arzobispo fue categórico: "Frente a tantas necesidades, los más frágiles, los invisibilizados, muchas veces los descartados del sistema son competencia exclusiva del Estado. No se trata de un Estado que administra riquezas, sino un Estado que cuida la vida".

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