Mañana nublada, tarde con mejoras: así estará el tiempo este martes en Mendoza

Luego de un lunes donde Mendoza amaneció con un frente frío, fuertes vientos y precipitaciones; el último martes de octubre se presenta con la máxima en alza. Si bien se espera un día nublado con heldas parciales, las condiciones meteorológicas irán mejorando durante la tarde. El miércoles subirá aún más.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “mayormente nublado” este martes 28 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene baja: 16°C, mientras que la mínima será de 5°C, con vientos moderados del este. Poco nuboso en la cordillera.
Además, se indica que mejorarán las condiciones meteorológicas en la tarde con nubosidad en disminución. No obstante, se anticipa heladas parciales en mínimas: 0 a -2,5 en oasis centro.
Miércoles: sube la máxima
El miércoles 29 de octubre la temperatura tendrá un ascenso, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 21°C y una mínima de 5°C, con vientos moderados del noreste. Se anuncian heladas parciales, y precipitaciones en el sudoeste provincial. En la Cordillera se espera nubosidad parcial.