Mañana nublada, tarde con mejoras: así estará el tiempo este martes en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 5°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura mejorará.

Luego de un lunes donde Mendoza amaneció con un frente frío, fuertes vientos y precipitaciones; el último martes de octubre se presenta con la máxima en alza. Si bien se espera un día nublado con heldas parciales, las condiciones meteorológicas irán mejorando durante la tarde. El miércoles subirá aún más.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “mayormente nublado” este martes 28 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene baja: 16°C, mientras que la mínima será de 5°C, con vientos moderados del este. Poco nuboso en la cordillera.

Además, se indica que mejorarán las condiciones meteorológicas en la tarde con nubosidad en disminución. No obstante, se anticipa heladas parciales en mínimas: 0 a -2,5 en oasis centro.