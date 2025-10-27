27 de octubre de 2025 - 21:40

Mañana nublada, tarde con mejoras: así estará el tiempo este martes en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 5°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura mejorará.

Tiempo: pronostican una semana nublada en Mendoza.

Tiempo: pronostican una semana nublada en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Amanece en Mendoza, frío y nublado. Foto archivo / Los Andes

Llegó el frente frío, ya pasó la máxima y se esperan temperaturas de un dígito

Por Redacción Sociedad
como reciclar platos de vidrio y crear una frutera decorativa: sencillo y sin gastar de mas

Cómo reciclar platos de vidrio y crear una frutera decorativa: sencillo y sin gastar de más

Por Redacción

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “mayormente nublado” este martes 28 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene baja: 16°C, mientras que la mínima será de 5°C, con vientos moderados del este. Poco nuboso en la cordillera.

Además, se indica que mejorarán las condiciones meteorológicas en la tarde con nubosidad en disminución. No obstante, se anticipa heladas parciales en mínimas: 0 a -2,5 en oasis centro.

Miércoles: sube la máxima

El miércoles 29 de octubre la temperatura tendrá un ascenso, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 21°C y una mínima de 5°C, con vientos moderados del noreste. Se anuncian heladas parciales, y precipitaciones en el sudoeste provincial. En la Cordillera se espera nubosidad parcial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo | Los Andes

Alertan hoy por tormentas con granizo y hasta Zonda: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
Pronóstico del tiempo: caluroso pero con tormenta.

Miércoles caluroso con alerta amarilla por tormentas en Mendoza: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad
Se esperan tormentas aisladas y calor en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Alerta por Zonda y tormentas: a qué zonas alcanza hoy

Por Redacción Sociedad
Se esperan tormentas para este martes en Mendoza.

Calor intenso durante el día y tormentas por la noche: así estará el tiempo este martes en Mendoza

Por Redacción Sociedad