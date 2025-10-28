28 de octubre de 2025 - 08:00

Tras el intenso frío, ¿cuándo vuelve el calor a Mendoza?

El lunes estuvo gris, ventoso y hasta con lloviznas. Sin embargo, poco a poco, subirá la temperatura a tono con la primavera.

El lunes quedará en el recuerdo de los mendocinos como uno de los más fríos del año, pese a haber ocurrido en plena primavera: una tarde gris, con lloviznas, nieve en el Valle de Uco, vientos del sur y una temperatura de 6°C en la tarde. Pero, paulatinamente, el termómetro retoma su senda agradable.

Para hoy, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo: "Mayormente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Mejoran las condiciones meteorológicas en la tarde con nubosidad en disminución". Tras una mínima de 5°C, la máxima alcanzará los 16°C.

Si bien hubo una alerta por heladas en los sectores productivos, con mínimas bajo cero, se vieron atenuadas por la presencia de nubosidad durante la madrugada. Habrá que estar atentos a mañana.

En ese sentido, el reporte meteorológico señala para el miércoles: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Parcial nublado en cordillera. Precipitaciones en el sudoeste provincial". La mínima será de 5°C, mientras que la máxima rondará los 21°C.

El jueves finalmente volverá el calor: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 7°C, la máxima trepará a los 27°C.

